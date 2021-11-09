Ленобласть в этом году предоставит субсидии восьми кинокомпаниям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Восемь кинокомпаний получат субсидии из бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат, связанных с производством фильмов на территории региона. Их общая сумма в этом году составит 16 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства субъекта.

"Ленинградская область возместит кинематографистам часть затрат на создание кинолент. Общая сумма субсидий в этом году составляет 16 млн рублей. Всего победителями конкурсного отбора и получателями областной субсидии стали восемь кинокомпаний", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что самая большая субсидия - в размере 7,9 млн рублей - досталась компании "Мотор фильм студия" за создание фильма "Спасите Колю!". На создание многосерийного фильма "Седьмая симфония", премьера которого состоялась накануне на телеканале "Россия", компании "Твин Медиа" из бюджета области выделено более 3 млн рублей. В числе других получателей субсидии - создатели кинокартин "Фаина", "Осторожно, дети!", "Девятаев" и несколько других.

Всего в конкурсном отборе, который осуществляется в рамках госпрограммы "Развитие культуры в Ленинградской области", участвовали 13 организаций кинематографии. Субсидия предоставляется в размере не более 20% от документально подтвержденных затрат, связанных с производством фильма на территории Ленинградской области.

В январе этого года было объявлено, что Ленинградская область присоединилась к проекту "Кино России" по созданию благоприятных условий для кино- и телепроизводства, который реализуют Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) при поддержке Фонда кино. Была создана региональная кинокомиссия, которая оказывает кинокомпаниям помощь в подборе локаций, получении разрешений на съемки, обеспечении безопасности их проведения, в привлечении местных кадров.