В Архангельске открыли тифловыставку картин также для незрячих посетителей

АРХАНГЕЛЬСК, 9 ноября. /ТАСС/. Тифловыставка "Чувство живописи" в рамках образовательной программы V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open открылась во вторник в Гостином дворе Архангельска. Как рассказала ТАСС культуролог, специалист выставочного отдела "Арт-центра "Красный" (Новосибирск) Наталья Харса, с работами выставки могут познакомиться и незрячие люди при помощи визуального, аудиального, тактильного, обонятельного восприятия.

"Это инклюзивный проект, созданный новосибирским "Арт-центром "Красный". Мы рассчитывали, что эту выставку смогут смотреть не только обычные зрители, посетители галерей, но и люди с проблемами со зрением, в том числе тотально слепые люди. Здесь есть и литературные произведения, подобранные к картине, и определенные звуки, которые наложены фоном, есть активный макет, который помогает слепым людям представить, что изображено на картине, и аромат, и, конечно, тифлокомментарий, рассчитанный на то, что незрячий человек сможет услышать описание картины и воссоздать картину в своем воображении", - рассказала культуролог.

К каждой картине можно подойти по специальным указателям, информацию о произведении искусства слабовидящие посетители получают с помощью описания, тактильных ощущений, литературного произведения и даже запаха. К каждой картине составлены тифлокомментарии, также слабовидящий посетитель может послушать искусствоведа, который расскажет о художнике и о значении произведения.

Всего в Архангельск привезли 15 картин и две скульптуры, они созданы в разные годы: от 1930-х до нашего времени новосибирскими художниками. "Мы сформулировали так: выставка о Сибири, о любви и о городе. Она немножко про Новосибирск, немножко про сибиряков, немножко про то, что мы любим: цветы, яркие эмоции, котиков", - добавила собеседница агентства.

Тифлокомментатор Таиса Марченко из Самары работала над комментариями к картинам выставки дистанционно, и в Архангельске экспозицию увидела впервые. "Впервые увидела, для меня заиграли новые оттенки, было важно все это почувствовать, почувствовать ароматы, - поделилась она. - Мне присылали фотографии этих картин, и, исходя из этого, я их описывала. Опять же где Новосибирск - организаторы выставки, и где я - в Самаре. Но я чувствовала, что мы взялись с организаторами выставки за руку и, хоть между нами две тысячи километров, мы идем к нашей цели".

Кинофестиваль как социокультурный проект

На выставке прошел семинар для работников музеев, библиотек, учреждений культуры Архангельской области по работе с людьми с нарушением зрения. Участники познакомились особенностями создания выставочных проектов для данной аудитории и работой тифлокомментатора в учреждениях культуры. "Мы называем фестиваль социокультурным проектом, у нас обширная образовательная программа, мы исходим из актуальности тем, которые востребованы в культуре и в аудиовизуальных искусствах, то, что нужно региону", - пояснила директор кинофестиваля Arctic open Тамара Статикова.

Она отметила, что выставка и семинар - это межрегиональный проект. "Этот обмен опытом очень важен", - добавила Статикова. Выставка продлится до 10 января 2022 года.

Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open - проект Поморского культурного фонда "Берегиня" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта - Северный Арктический федеральный университет. Кинофестиваль пройдет 9-12 декабря.