Психологический театр обсудят на Фестивале театральных школ БРИКС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Участники V Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС, который пройдет в Москве 11-14 ноября и будет посвящен творчеству Федора Достоевского, обсудят такое направление в театральном искусстве, как психологический театр. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС директор фестиваля Дмитрий Томилин.

"Пятый фестиваль посвящен именно русскому слову и влиянию русского слова на мировую культуру, а именно 200-летию Федора Михайловича Достоевского и его психологическому театру, поэтому в рамках нашего фестиваля будут проходить мастер-классы и научные конференции, посвященные психологическому театру", - сказал он. Томилин отметил, что на конференциях фестиваля порой переворачивается представление участников о системе Константина Станиславского, поскольку многие аспекты теряются при переводе текстов на другие языки.

"Каждая школа каждой страны имеет свою специфику, свои традиции, поэтому, когда мы собираемся, обсуждаем наше отношение к тому или иному аспекту театральной деятельности, подготовки студентов к актерскому искусству, то, безусловно, проникаемся идеями разных национальностей, разных этносов, разных стран, разных подходов к театральному образованию. Это нас, естественно, обогащает, мы становимся более оснащенными в образовательной истории", - заявил он.

Как отметила главный режиссер фестиваля Василиса Теплякова, организаторам интересно, как понимают идеи Достоевского в других странах. "Этот автор действительно всемирно известен, и этот автор невероятно сложен для понимания и для постижения, очень сложен как раз иностранным нашим коллегам <...> Нам было интересно понимание и осмысление другими странами тех тем и тех текстов, которые писал Федор Михайлович", - сказала режиссер.

В этом году участникам было предложено самостоятельно выбрать произведение Достоевского, тогда как в прошлые годы все делегации брали для постановки одно какое-то произведение. В финале будет выстроен общий спектакль. "Мы предложили странам выбрать то, что у них переведено, то, что им понятно, что им интересно, и в итоге собрать из разных языковых атмосфер, из разных пониманий общий спектакль к финалу. То есть это такой будет "Достоевский-коллаж", - пояснила она. По ее словам, с российской стороны будет показана работа по "Братьям Карамазовым" в качестве мастер-класса, а также спектакль по повести "Кроткая".

У фестиваля обширная образовательная программа, будут проходить лекции и мастер-классы. Креативный руководитель фестиваля Наталья Громушкина, говоря об образовательной программе, отметила, что важно соединить опыт разных театральных школ, чтобы не только продвигать систему Станиславского и русскую театральную школу, но также иметь возможность пользоваться опытом других театральных школ.

Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) дает возможность студентам из разных стран обменяться на одной сцене театральными традициями и опытом, продемонстрировать свое искусство. Основные мероприятия будут транслироваться в интернете. Помимо стран БРИКС, организаторы пригласили к участию представителей театральных вузов других государств. Следующий фестиваль планируется провести в мае-июне 2022 года.