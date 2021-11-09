Заявки из 20 стран поступили на соискание российской премии "Культура онлайн"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Организаторы международной премии "Культура онлайн", поощряющей цифровые проекты в учреждениях культуры, получили рекордное количество заявок. На соискание награды выдвинуты 452 проекта из 20 стран, сообщила во вторник пресс-служба премии.

"В этом году география премии "Культура онлайн" расширилась, событие приобрело международный статус. Всего поступило 452 проекта более чем из 20 стран: России, США, Катара, Италии, Швейцарии, Австрии, Ливана, Греции и других. По сравнению с дебютным 2020 годом количество заявок значительно увеличилось", - рассказали организаторы.

Наряду с приобретением международного статуса, премия в этом году привлекла большое количество участников из российских регионов: свои проекты представили институции из более чем 50 субъектов РФ.

На премию претендуют виртуальные экскурсии и выставки, мастер-классы и лекции с дополненной реальностью, трансляции концертов и спектаклей, проекты с использованием технологий блокчейна и NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен). Кроме того, среди соискателей есть инклюзивные проекты. Наибольшее количество заявок - 140 - получено в номинации "Лучший просветительский проект".

Финалисты премии будут объявлены 12 ноября. Церемония награждения победителей пройдет 15 ноября в онлайн-формате и будет транслироваться на интернет-ресурсах организатора - Российского фонда культуры.

Премия "Культура онлайн" была учреждена в 2020 году в связи с ускоренным развитием цифровых технологий и их активным внедрением в учреждениях культуры на фоне ограничений в пандемию коронавируса. Награда вручается в семи номинациях: "Лучший онлайн-проект", "Лучшая коллаборация", "Лучшее IT-решение для культурной сферы", "Лучшая SMM-кампания", "Лучший просветительский проект", "Диджитал-трансформация: из офлайна в онлайн", "Культурная геймификация".