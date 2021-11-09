Выставку памятников сакрального искусства в Нижнем Новгороде посетили 15 тыс. человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноября. /ТАСС/. Выставку сакрального искусства "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли", которая была организована в здании отреставрированного к 800-летию Нижнего Новгорода манежа на территории кремля, посетили 15 тыс. человек. Об этом сообщает во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Завершила работу выставка русского сакрального искусства "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли", которая действовала в здании манежа на территории Нижегородского кремля с 31 июля. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, за три месяца экспозицию посетили 15 000 человек", - сказано в сообщении.

Глеб Никитин отметил, что выставка стала важной частью юбилейного для города года. "Мы увидели серьезный интерес к экспозиции со стороны нижегородцев и гостей города. У посетителей была возможность увидеть по-настоящему уникальные экспонаты", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Так, гости выставки могли ознакомиться со святыми Нижегородской земли и их иконографией в русском искусстве, с реликвиями и чудотворными иконами, сыгравшими важную роль в судьбе государства. Кроме того, впервые Нижний Новгород был показан как самостоятельный иконописный центр благодаря репрезентативному ряду произведений XVI-XVIII веков из многих собраний.

"Кремль исторически был духовным и культурным центром города. Сейчас этот статус удалось укрепить благодаря масштабной реконструкции. Одним из важных этапов работы стало восстановление здания манежа, которое долгое время использовалось как гараж. Сейчас там созданы все необходимые условия для организации выставок самого высокого уровня", - добавил Никитин.

Ранее сообщалось, что экспонатами выставки стали более 300 памятников древнерусского искусства XV - начала XX века из собраний 15 российских музеев и 24 частных коллекционеров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары. Произведения искусства привезли из Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Владимиро-Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника, Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, а также из музеев Нижегородской области. Более 70 икон из своего собрания предоставил Нижегородский государственный художественный музей.

О месте проведения выставки

Масштабной экспозицией в Нижегородском кремле открыли новое выставочное пространство - отреставрированное здание манежа с домовой Никольской церковью. В результате реконструкции появилась экспозиционная зона площадью более 600 кв. м.

Здание манежа в Нижегородском кремле было построено в 1841 году по проекту, разработанному в военном ведомстве. Позднее строение было передано Нижегородской военной гимназии, затем переименованной в Аракчеевский кадетский корпус. В 1885 году к середине восточного фасада манежа была пристроена домовая Никольская церковь с двумя колокольнями. В советское время исторический облик здания был утрачен. Реставрационные работы в манеже провели к 800-летию Нижнего Новгорода. Реконструкция Никольской церкви завершилась в конце 2020 года в рамках программы по возрождению исторических храмов Нижегородского кремля.