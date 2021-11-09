Режиссер "Игры в кальмара" подтвердил намерение снять продолжение сериала

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Южнокорейский режиссер Хван Дон-хёк подтвердил, что сделает продолжение сериала "Игра в кальмара", первый сезон которого стал в этом году рекордсменом на стриминговой платформе Netflix.

"Было столько давления, запросов и любви ко второму сезону, что, я чувствую, вы почти не оставляете нам выбора! Могу сказать, что второй сезон определенно будет", - сказал он во вторник в интервью агентству Associated Press.

Хван Дон-хёк добавил, что идея второго сезона уже "в его голове", он занимается процессом планирования съемок, однако пока не готов говорить о сроках выхода продолжения. Режиссер также дал подсказку, что события второго сезона будут связаны с победителем "Игры в кальмара", главным героем сериала Сон Ги-хуном, который "вернется и сделает что-то для мира".

Сериал впервые был показан на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам. "Игра в кальмара" возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США. В сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют своей жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.