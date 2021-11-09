Лувр объявил сбор пожертвований на приобретение камеи XVI-XVII вв.

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Директор Лувра Лоранс де Кар объявила во вторник о начале кампании по сбору средств на приобретение камеи XVI-XVII веков, выполненной представителем миланской династии ювелиров и граверов Мизерони. Французский музей рассчитывает собрать не менее €1 млн к 25 февраля 2022 года.

"В этом году мы призываем всех, кто любит Лувр, внести свой вклад в приобретение камеи Венеры и Амура, приписываемой Джованни Амброджо Мизерони (1551-1616 годы), одному из величайших скульпторов по твердому камню итальянского Возрождения", - приводит ее слова пресс-служба музея.

Эта камея служила крышкой для кубка, изготовленного мастером Оттавио Мизерони (1567-1624 годы). Точной даты создания этих предметов музей не приводит, однако первое упоминание камеи датируется 1661 годом, когда умер кардинал Мазарини и производилась опись его богатой коллекции предметов искусства. Кубок и камея перешли в королевскую коллекцию, однако в период Великой французской революции (1789-1799 годы) их, как и многие другие произведения, передали на хранение в Лувр. В 1796 году французская Директория (высший орган государственной власти Первой республики) решила покрыть долги короны, раздав кредиторам произведения искусства.

С тех пор чаша пропала из поля зрения и впервые появилась на аукционе лишь в 1968 году в Париже, тогда ее и приобрел Лувр вместе с коллекцией каменных ваз, также принадлежавших Мазарини. Камея же впервые поступила в открытую продажу только в 2011 году в Женеве, однако тогда Лувр не смог собрать средства на ее приобретение. Теперь же музей рассчитывает набрать достаточную сумму для того, чтобы воссоединить камею с чашей в его коллекции.

Согласно информации на сайте, пока что 48 доноров перевели лишь 2% от общей суммы. Радио France Inter уточняет, что Общество друзей Лувра уже пообещало выделить €250 тыc., а с учетом возможных пожертвований от иностранных компаний и фондов в дополнение к собранным в рамках этой акции средств музей рассчитывает получить €2,6 млн. На торгах в Женеве в 2011 году эту камею продали за €1,7 млн и, по мнению руководства Лувра, этой суммы хватит, чтобы выкупить камею.