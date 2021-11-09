Эрмитаж представил портрет Данте XVI века и редкое издание "Божественной комедии"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Портрет Данте Алигьери XVI века работы художника Аньоло Бронзино, приобретенный во Флоренции российским частным коллекционером, и раритетное издание "Божественной комедии" 1578 года из эрмитажного собрания представлены на выставке в Государственном Эрмитаже, которая приурочена к 700-летию со дня смерти поэта.

Как сообщил на церемонии открытия во вторник генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, выставка готовилась к Санкт-Петербургскому международному культурному форуму, и несмотря на то, что он был отменен из-за пандемии, музей проводит все назначенные на это время мероприятия.

"Мы представляем замечательный портрет, за которым большая история, он написан для большой композиции, стал официальным портретом и символом Данте. Он пришел к нам вместе с частной коллекцией. А книга - одно из старейших изданий, которое принадлежало Матвею Гуковскому, хранителю эрмитажной библиотеки", - сказал Пиотровский на церемонии, проходившей в режиме онлайн.

"Аллегорический портрет Данте Алигьери" был исполнен флорентийским живописцем Аньоло Бронзино в 1532-1533 годах. По данным исследователей, портрет заказал банкир Бартоломео Беттини для убранства одной из комнат своего дворца во Флоренции. Исторический образ на портрете является частью трилогии "Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь": Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо.

Данте Алигьери изображен в профиль, в традиционном красном одеянии и лавровом венке. Бронзино представил героя на фоне пейзажа в эффектном развороте - под таким углом, словно зритель смотрит на изображенного снизу вверх. Правой рукой Данте указывает на Флоренцию, в руках поэт держит большой манускрипт "Божественной комедии", открытый на странице с текстом из "Рая", где говорится о желании поэта вернуться на родину.

Портрет вернется во Флоренцию

Портрет Данте недавно приобрел из частной итальянской коллекции бизнесмен Леонид Богуславский.

"Где-то год назад ко мне обратилась мэрия Флоренции с предложением приобрести эту картину, потому что итальянская семья, которая владела картиной, в год ковида решила ее продать, но было опасение, что это уйдет из Флоренции, что картину могут увезти. Мне предложили профинансировать эту покупку, стать владельцем этой картины, но при условии, что ее домом остается Флоренция. То есть она может путешествовать по различным музеям, даже может быть какое-то время в частном доме, но она должна возвращаться во Флоренцию. Когда такое предложение поступило, у меня первая мысль была о том, как будет здорово ее привезти в Россию, в Эрмитаж - и частично из-за этого я принял такое предложение", - рассказал Богуславский на церемонии открытия выставки.

Второй экспонат выставки, представляющий высокую историческую ценность - печатное издание "Божественной комедии" Данте Алигьери 1578 года, которое хранится в отделе редкой книги Научной библиотеки Государственного Эрмитажа. Текст книги на итальянском языке иллюстрируют 96 гравюр, а на титульном листе помещен портрет автора: погрудное изображение Данте в профиль, в лавровом венке, восходящее к аллегорическому портрету кисти Бронзино. Книга происходит из собрания Матвея Гуковского (1898-1971) - ленинградского ученого, специалиста по истории и искусству эпохи Возрождения, профессора Ленинградского государственного университета, заведующего библиотекой Эрмитажа в 1959-1969 годах.

Выставка будет открыта для посетителей до 16 января 2022 года.