В Москве представят видеоинсталляцию о художнике Таире Салахове

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фонд культуры "Екатерина" открывае в Москве видеоинсталляцию, посвященную народному художнику СССР Таиру Салахову, который умер в 2021 году в возрасте 92 лет. На выставке, которая будет работать до 30 ноября, представят его оцифрованные работы, а также фрагменты интервью, озвученные нейросетью.

"Я научно-фантастический художник и с самого детства этим увлекался. Мой дедушка (Таир Салахов - прим. ТАСС) был знаком с [писателем-фантастом] Айзеком Азимовым, поэтому мои устремления в сторону будущего, кибернетики у него не вызывали никаких сомнений, он не пытался этому противопоставить что-либо. Он один был очень многим для меня, мне было очень тяжело смириться с фактом, что теперь мне будет очень его не хватать. И я не всегда могу быть в Баку, чтобы посещать место, где он похоронен. Но я могу сделать "электрический рай", в котором сам могу гулять, когда мне угодно и делиться этим с другими людьми", - рассказал ТАСС 9 ноября куратор проекта, художник, внук Таира Салахова Кайхан Салахов.

Видеоинсталляция включает оцифрованные живописные произведения, фото и видео из семейного архива. 22 видеопроекции рассказывают о жизни художника, еще несколько - о его творческом наследии. Всего для инсталляции было оцифровано порядка 600 фотографий, 500 эскизов и 400 живописных работ.

Кроме того, на инсталляции представлена книга "Диалог" музыковеда и публициста Раи Аббасовой, посвященная Таиру Салахову. Избранные отрывки из этой книги озвучены нейросетью. Общаться с посетителями выставки будет робот "Таира-108", который расскажет о жизни художника.

О Таире и Кайхане Салаховых

Народный художник СССР, вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов умер в Германии в мае 2021 года в возрасте 92 лет. Его кисти принадлежат портреты композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, поэта Расула Рзы. Художник также создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана ("С вахты", "Утренний эшелон", "Ремонтники", "Над Каспием", "Утро на Каспии" и др.), пейзажи Апшерона, декорации к различным спектаклям, участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве. Является одним из основоположников так называемого сурового стиля в реалистической живописи XX-XXI вв.

Салахов - лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за 1968 г., Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2012 г. Он отмечен почетной грамотой президента РФ (2019), другими наградами. В настоящее время произведения художника выставлены в Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном музее Востока (Москва), Московском музее современного искусства, Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Национальном музее искусств Азербайджана (Баку) и др.

Кайхан Салахов - художник, скульптор. Изучал архитектуру в Московском архитектурном институте и скульптуру в Каррарской академии изящных искусств. Основоположник космокибернетического направления в искусстве, лауреат конкурса ЮНЕСКО.