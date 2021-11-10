В Московском музее современного искусства открывается выставка художника Ивана Плюща

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский музей современного искусства (ММОМА) при поддержке галереи pop/off/art открывает первую ретроспективную выставку художника Ивана Плюща, которая охватывает 14 лет его творчества. В экспозицию "Театр Плюща" вошли более 50 работ из российских и зарубежных частных коллекций.

"Здесь собраны некоторые важные проекты, частицы проектов для понимания, как одно из другого перетекает. Я все время рассказываю о персонаже, бывает, персонажи переходят из проекта в проект, и поэтому появилась идея назвать это "Театр Плюща". Во многих проектах я создаю ощущение декораций, это тоже отсылки к театру", - рассказал ТАСС художник накануне открытия выставки.

На выставке представлены живопись, скульптура и инсталляции разных лет. Некоторые произведения зритель увидит впервые. Куратором выставки выступил заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Экспозиция в ММОМА размещена в девяти залах, связанных как хронологически, так и концептуально. Зрителю будут представлены ключевые серии работ художника, такие как "Скульптуры", "Красные мячики", "Между мечтой и кошмаром", реконструкции инсталляций "Пьеса без действующих лиц. Тезис 52", "Механизм бессмертия" и многие другие произведения, благодаря которым Иван Плющ стал значительной фигурой российской и зарубежной арт-сцены.

Выставка будет работать до 30 января 2022 года. Как отметили в музее, проект "Театр Плюща" станет продолжением программы ММОМА по интеграции и реализации инициатив, направленных на поддержку молодых художников. В рамках этой программы ММОМА предоставляет музейное пространство уже зарекомендовавшим себя художникам для осуществления своих идей.

О художнике

Иван Плющ родился в 1981 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургское художественное училище им. Н. К. Рериха и Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. В. И. Мухиной (в 2009 г.). Один из основателей и лидеров группы "Непокоренные", участник 2-й Уральской Биеннале современного искусства (Екатеринбург, 2012), 56-й Венецианской биеннале (Венеция, 2015), Параллельной программы "Манифеста 10" (Санкт-Петербург, 2015), участник и организатор многочисленных проектов современного искусства.

Работы Плюща находятся в коллекциях Московского музея современного искусства, Государственного центра современного искусства, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского Музея.