В "Москино" пройдут показы кинокартин по произведениям Достоевского

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Киносеть "Москино" организует показы ретроспектив фильмов, снятых по мотивам произведений Федора Достоевского. Показы пройдут с 14 по 19 ноября, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Посмотреть экранизации произведений Федора Михайловича Достоевского приглашает сеть кинотеатров "Москино". Здесь подготовили ретроспективу фильмов, снятых по мотивам романов "Идиот", "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы". Программа посвящена 200-летию со дня рождения русского классика (11 ноября). Показы пройдут с 14 по 19 ноября", - говорится в сообщении.

Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться, сделать это можно на официальном сайте "Москино". Здесь же опубликовано полное расписание киносеансов.

"Специально к памятной дате мы подготовили подборку интересных и разнообразных экранизаций романов Федора Михайловича. Зрители смогут увидеть как классические фильмы Ивана Пырьева, Льва Кулиджанова и Андрея Эшпая, так и постмодернистские киноленты Романа Качанова и Ричарда Айоади", - приводятся в сообщении слова генерального директора киносети Натальи Мокрицкой.

Программа, посвященная Достоевскому, начнется в "Космосе" с комедии Качанова "Даун хаус" (2001). Это одна из самых необычных экранизаций романа "Идиот". Зрителей ждут почти полтора часа талантливого абсурда и искрометного черного юмора.

О киносети

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью из 13 городских кинотеатров. В них ежегодно организуют кинопоказы к памятным датам, проводят фестивали авторского кино, премьеры новых фильмов и встречи с известными режиссерами. В синематеке "Москино" хранятся около 9 тыс. пленочных копий классики советского кинематографа.