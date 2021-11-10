Режиссер сериала "Чики" станет шоураннером нового российского проекта для Netflix

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вторым сериалом для Netflix в России станет психологическая драма о пути к искуплению с Александром Петровым в главной роли, шоураннером проекта станет режиссер "Чик" Эдуард Оганесян. Об этом сообщила в среду пресс-служба стримингового сервиса.

"История захватила нас, как только мы прочитали сценарий, и мы рады объединиться с невероятной российской командой, чтобы воплотить в жизнь второй сериал для Netflix в России. Это удивительная история с уникальным взглядом на то, какие невообразимо сложные и неожиданные повороты могут ждать человека на его жизненном пути. Мы с нетерпением ждем, когда зрители Netflix в России и по всему миру смогут оценить эту глубокую психологическую драму", - процитировали в пресс-службе директора направления оригинальных сериалов Центральной и Восточной Европы и России Анну Наглер.

Проект расскажет об известном человеке, чья роскошная жизнь рушится после того, как он становится виновником преступления. Теперь героя ждет череда ежедневных испытаний, а путь к искуплению будет долгим и трудным. Главную роль в сериале исполнит Александр Петров, шоураннером и одним из сценаристов выступит Эдуард Оганесян, который в 2020 году представил успешный многосерийный фильм "Чики".

"Эта история наполнена самоиронией. В ней заложена достаточно амплитудная трансформация героев. Наверное, эта история, по сути, про путь к себе. Для меня лично это интересный опыт и путешествие в миры, с которыми я еще не сталкивался. И, как всегда, это смешно и грустно. Так, как в жизни", - поделился Оганесян.

Продюсерами проекта станут Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов и другие. Сериал выйдет на Netflix по всему миру, дату премьеры и остальные подробности сервис объявит дополнительно.