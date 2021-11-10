Минкультуры не будет регулировать онлайн-платформы с помощью прокатных удостоверений

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не планирует регулировать онлайн-платформы с помощью выдачи прокатных удостоверений, поскольку они предоставляются пользователям кино для индивидуального просмотра. Об этом сказала директор департамента кинематографии и цифрового развития министерства Светлана Максимченко.

"Мы не планируем регулировать платформы с точки зрения выдачи прокатных удостоверений, подразумевая, что платформы не осуществляют прокат кинофильмов. Они осуществляют не публичный показ, а индивидуальный просмотр пользователем, который подписал пользовательское соглашение", - сказала Максимченко в рамках круглого стола на тему "Законодательное регулирование деятельности онлайн-кинотеатров".