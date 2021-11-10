Фильмы за два года претендуют на премию "Золотой Единорог" в рамках Russian Film Week

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Картины "Капитан Волконогов бежал", "Доктор Лиза", "Петровы в гриппе" и "Француз" претендуют на премию "Золотой Единорог" в разных номинациях, награду вручат на фестивале Russian Film Week в Лондоне 5 декабря. Об этом сообщила в среду пресс-служба смотра.

Неделя российского кино в Лондоне откроется 28 ноября. Традиционно в рамках фестиваля вручают награду "Золотой Единорог" за достижения в области отечественного кино, победителей которой определяет зарубежное жюри. "Премия в этом году особенная, потому что в ней представлены фильмы сразу за два года, а это серьезно обострило конкуренцию. Наш европейский номинационный комитет проделал огромную работу - отсмотрел более 400 картин. Нами руководил принцип справедливости, не позволявший нам игнорировать достижения прошлого, "пандемийного" года, когда нам пришлось отменить проведение мероприятия. Теперь шорт-лист переходит в руки авторитетного международного жюри, которое сделает свой выбор, но каким бы он ни был, мы уверены, что сам список номинаций - это достойная репрезентация современного российского кино через призму западного зрителя", - отметил основатель и генпродюсер награды Филип Перкон, которого процитировали в пресс-службе.

На звание лучшего фильма за два года претендуют "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Джетлаг" Михаила Идова, "Общага" Романа Васьянова и другие. Среди проектов, которые представлены в номинации "Лучший сценарий", "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, "Француз" Андрея Смирнова.

Лучшим актером могут назвать Юру Борисова, Мераба Нинидзе, Константина Хабенского, лучшей актрисой - Светлану Ходченкову, Чулпан Хаматову, Викторию Исакова и других артистов. Также жюри под председательством британского критика Анны Смит определит победителей в номинациях "Лучший восходящий талант", "Лучший дебют", "Лучший иностранный фильм с российской тематикой", "Лучший анимационный фильм".

Помимо показов в рамках Russian Film Week 1 и 2 декабря пройдет традиционный международный форум для актеров Сasting Bridge. Организаторы получили рекордное количество заявок - свыше 180 анкет от артистов из разных стран, конкурс прошли 40 артистов, среди которых представители России Лена Тронина, Лиза Климова, Анастасия Ушакова.