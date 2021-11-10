Прием заявок в сценарно-режиссерскую лабораторию "Ленфильм-дебют" продлили до 1 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Начинающие кинематографисты со всей России смогут подать заявки на участие в бесплатной сценарно-режиссерской лаборатории "Ленфильм-дебют" до 1 декабря, срок приема продлен на две недели. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе киностудии "Ленфильм".

"Продлевается прием заявок на участие в бесплатной сценарно-режиссерской лаборатории "Ленфильм-дебют", организованной киностудией "Ленфильм" в партнерстве с продюсерским центром Potential, при поддержке Министерства культуры РФ. Подать проект можно до 1 декабря 2021 года", - говорится в сообщении киностудии. Ранее предполагалось, что заявки будут приниматься до 15 ноября.

В отборе участвует команда проекта - режиссер и авторы сценария. Заявка подается режиссером, который должен быть дебютантом в полном метре, но иметь хотя бы одну законченную киноработу (короткий метр, веб-сериал, сериал, документальный фильм), демонстрирующую его профессиональные компетенции. Конкурсанты, которые пройдут отбор, получат возможность доработать свои дебютные проекты до уровня готовых к производству сценариев под руководством ведущих представителей российской киноиндустрии, в их числе - режиссеры и сценаристы Борис Хлебников ("Шторм", "Аритмия"), Анна Пармас ("Давай разведемся!"), Александр Велединский ("Географ глобус пропил"), Любовь Мульменко ("Купе номер 6") и другие.

Объявление шорт-листа из 30 проектов состоится 16 декабря. Первого февраля станут известны 10 проектов-финалистов, авторы которых станут участниками лаборатории. Она начнет работу весной 2022 года в Санкт-Петербурге на базе "Ленфильма" в офлайн- и онлайн-форматах. Участников ждут три очных учебных недели в Петербурге, индивидуальная онлайн-работа с кураторами между очными рабочими встречами и запланированный на осень 2022 года финальный питчинг перед представителями Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, а также фестивальными отборщиками и ведущими российскими продюсерами.

Прием заявок на участие в проекте стартовал в сентябре. Цель лаборатории - повышение качественного уровня отечественных дебютных проектов и увеличение количества оригинальных, ярких фильмов, созданных молодыми авторами.