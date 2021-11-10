В Москве проведут онлайн-церемонию награждения победителей конкурса им. Чуковского

МОСКВА, 10 ноября./ТАСС/. Церемонию награждения победителей литературного конкурса имени Корнея Чуковского проведут в онлайн-формате в Москве 12 ноября. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Двенадцатого ноября в 18:00 пройдет торжественная онлайн-церемония объявления победителей литературного конкурса на соискание премий правительства Москвы имени Корнея Чуковского. Церемония пройдет в онлайн-формате. Трансляция будет идти на платформе во "ВКонтакте", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в церемонии будут задействованы три площадки, за каждой из которых будет закреплено литературное направление номинаций премий "Проза", "Поэзия" и "Переводы". Так, в доме-музее К. И. Чуковского (площадка "Проза") состоится объявление писателей в номинациях "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет" и "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет".

"В библиотеке поэзии им. М. Ю. Лермонтова (площадка "Поэзия") объявят победителей в двух поэтических номинациях: "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет" и "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет". В Лианозовской библиотеке искусств (площадка "Переводы") объявят победителей в номинациях "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет" и "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет". Именно на этой площадке пройдет объявление победителя в "народной" номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей", победителя в которой выбирали сами читатели в период с 20 октября по 5 ноября на платформе проекта "Активный гражданин", - рассказал собеседник агентства.

Победители во всех номинациях получат по 1 млн рублей.

О конкурсе

Конкурс на соискание премий имени Корнея Чуковского является профессиональным конкурсом для писателей, поэтов и переводчиков, пишущих для детей до 12 лет. Премиальный сезон 2021 года начался 2 апреля, в Международный день детской книги. На конкурс было подано более 677 заявок, в длинный список вошли 54 произведения, в короткий - 28 произведений. В 2021 году на соискание премий поступили заявки из 51 региона России.