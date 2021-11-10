ТНТ покажет в декабре продолжение сериала "Универ"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Телеканал ТНТ покажет сериал "Универ. 10 лет спустя" - продолжение известного ситкома о жизни студентов. Премьера сериала про уже повзрослевших героев состоится в декабре, сообщила в среду пресс-служба телеканала.

"Сериал ТНТ совершит камбэк спустя три года после выхода в эфир 555-й серии, напомнит, чем закончился "Универ. Новая общага", и перенесет сюжет на 10 лет вперед. <…> Анна Хилькевич, Стас Ярушин, Настасья Самбурская и другие актеры самого продолжительного сериала ТНТ расскажут истории повзрослевших выпускников", - говорится в сообщении.

Новые серии будут длиться по часу, а к традиционной комедии добавятся элементы драмы, уточнили на ТНТ. Также в "Универе" появятся новые герои, которых сыграют актеры Алексей Серебряков и Анатолий Белый.

По оценке Стаса Ярушина, сериал "Универ. 10 лет спустя" - это "уже не просто ситком, а совсем другая история", "более взрослое кино".

"Мы сейчас уже в том статусе, когда можешь творить всей душой. И мне кажется, у нас получилось. Это такое творение ТНТ, творение наших продюсеров, авторов, сценаристов и актеров. Каждый из нас внес какую-то лепту в своего персонажа: и внешне, и внутренне. Сначала мы волновались, но итог, мне кажется, получился бомбическим", - рассказала в свою очередь Анна Хилькевич, слова которой приводятся в сообщении.

Изначально проект назывался "Универ" и рассказывал о жизни пятерых студентов, проживающих в соседних комнатах общежития. Премьера ситкома состоялась в эфире телеканала в 2008 году. С того времени в сериале появилось много сезонов, а его аудитория, как отметили в ТНТ, "выросла, оставила универ, общагу, студенческие пары позади и обзавелась семьями". "Вместе с ней выросли и герои, которым еще есть, что сказать", - добавляется в пресс-релизе.