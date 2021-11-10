На поддержку сферы культуры на Ставрополье в 2022 году направят 1,8 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены направить из краевого бюджета 1,8 млрд рублей на поддержку сферы культуры в 2022 году, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого парламента.

"На развитие и сохранение культуры в крае планируется направить 1,8 млрд рублей. В составе расходов - поддержка театров малых городов, краевого театра кукол, выплата стипендий деятелям искусств. Также более 1 млрд рублей планируется выделить на обеспечение деятельности 38 государственных учреждений культуры, 7 млн - на поддержку детских театров", - говорится в сообщении.

Региональный проект "Культурная среда" предусматривает финансирование в 2022 году в регионе капремонта 12 домов культуры. В 11 детских музыкальных школах и колледже искусств планируется обновить музыкальные инструменты, литературу и оборудование.

"Впервые в региональном проекте могут быть предусмотрены средства на ремонт муниципальных музеев. Так, в 2022 году запланирован ремонт музея в селе Гофицкое Петровского городского округа", - пояснили в краевом парламенте.

Депутаты Думы Ставропольского края в октябре начали работу над проектом закона о бюджете на будущий год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно проекту закона, общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год прогнозируется в объеме 145 млрд 929 млн рублей. Годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2022 год составят 151 млрд 745 млн рублей. Рассмотрение законопроекта планируется на ноябрьском заседании думы.