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На поддержку сферы культуры на Ставрополье в 2022 году направят 1,8 млрд рублей

Проект "Культурная среда" предусматривает финансирование в 2022 году в регионе капремонта 12 домов культуры

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены направить из краевого бюджета 1,8 млрд рублей на поддержку сферы культуры в 2022 году, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого парламента.

"На развитие и сохранение культуры в крае планируется направить 1,8 млрд рублей. В составе расходов - поддержка театров малых городов, краевого театра кукол, выплата стипендий деятелям искусств. Также более 1 млрд рублей планируется выделить на обеспечение деятельности 38 государственных учреждений культуры, 7 млн - на поддержку детских театров", - говорится в сообщении.

Региональный проект "Культурная среда" предусматривает финансирование в 2022 году в регионе капремонта 12 домов культуры. В 11 детских музыкальных школах и колледже искусств планируется обновить музыкальные инструменты, литературу и оборудование.

"Впервые в региональном проекте могут быть предусмотрены средства на ремонт муниципальных музеев. Так, в 2022 году запланирован ремонт музея в селе Гофицкое Петровского городского округа", - пояснили в краевом парламенте.

Депутаты Думы Ставропольского края в октябре начали работу над проектом закона о бюджете на будущий год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно проекту закона, общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год прогнозируется в объеме 145 млрд 929 млн рублей. Годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2022 год составят 151 млрд 745 млн рублей. Рассмотрение законопроекта планируется на ноябрьском заседании думы.

Теги
Северный КавказСтавропольский край
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