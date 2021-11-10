Победителей премии Кандинского назовут 17 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей 13-й премии Кандинского пройдет 17 ноября в Московском музее современного искусства. Жюри сформировало список из шести финалистов, сообщили в среду в оргкомитете премии.

"Победители премии станут известны на церемонии награждения, которая пройдет в Московском музее современного искусства (ММОМА) 17 ноября 2021 года. Выставка номинантов премии открыта до 21 ноября 2021 года в ММОМА", - говорится в сообщении.

По итогам голосования международного жюри определено шесть финалистов. В номинации "Проект года" ими стали Андрей Кузькин (работа "Молельщики и герои"), Александр Морозов ("Станция Дистопия") и Павел Отдельнов ("Промзона"). В номинации "Молодой художник. Проект года" в список попали Альбина Мохрякова ("Рой"), Екатерина Муромцева ("То, что бывает с другими"), Владимир Чернышев ("Бассейн").

В 2020-2021 годах для участия в творческом конкурсе в оргкомитет премии поступило более 700 заявок из десятков городов всех регионов России. По итогам голосования экспертного совета в лонг-лист вошли 34 номинированных произведения искусства. В номинации "Проект года" были представлены 16 произведений, 11 были заявлены на номинацию "Молодой художник. Проект года", еще семь претендовали на то, чтобы стать лучшими в номинации "Научная работа".

Премия Кандинского - независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса, президента Международного культурного фонда Breus Foundation. Задачами премии Кандинского являются поддержка и развитие российского актуального искусства, повышение его авторитета в мире.