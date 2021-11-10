В Твери открыли выставку иллюстраций Ильи Глазунова к произведениям Достоевского

ТАСС, 10 ноября. Выставка иллюстраций народного художника СССР Ильи Глазунова, приуроченная к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, открылась в среду в Доме поэзии Андрея Дементьева в Твери. В экспозицию вошли 20 подлинных работ, в том числе к романам "Братья Карамазовы" и "Бесы", сообщили ТАСС в администрации Дома поэзии.

"Сегодня открылась выставка работ народного художника СССР Ильи Глазунова "Федор Михайлович Достоевский. Иллюстрации к произведениям". Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения писателя", - сказали в администрации Дома поэзии.

На выставке представлено 20 подлинных работ из собрания Московской государственной картинной галереи Ильи Глазунова, которые ранее не выставлялись в Твери. "В экспозицию вошли, в том числе иллюстрации к романам "Братья Карамазовы" , "Бесы" и другим сочинениям. Выставка будет работать до конца 2021 года", - отметил собеседник агентства.

В Доме поэзии добавили, что Достоевский жил и работал в Твери несколько месяцев, кода вернулся из сибирской ссылки в 1859 году. Он снимал номер в гостинице "Гальяни", здание сохранилось, находится на пересечении улиц Андрея Дементьева и Пушкинской.

Федор Михайлович Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 года, умер в Санкт-Петербурге 9 февраля 1881 года. Автор всемирно известных произведений, в числе которых романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Игрок", "Бесы". В 2021 году отмечается 200-летие со дня рождения писателя.