В Великобритании нашли кассету с неизданной ранее песней The Beatles

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Записанная более полувека назад песня рок-группы The Beatles была опубликована в среду. Как сообщило агентство PA, речь идет о композиции под названием Radhe Shaam.

В ее записи в 1968 году приняли участие барабанщик группы из Ливерпуля Ринго Старр, гитарист Джордж Харрисон и его друг Суреш Джоши, выступивший в роли вокалиста. Как уточняет Би-би-си, именно Джоши познакомил Харрисона с индийским музыкантом и композитором Рави Шанкаром (1920-2012), который научил играть британца на ситаре.

Песня появилась на студии в лондонском районе Сохо, где Джоши работал над документальным фильмом, а группа - записывала композицию Hey Jude.

После этого кассета с песней долгие годы лежала дома у Джоши в Бирмингеме. Она была случайно обнаружена другом Джоши, который пришел навестить его во время карантина, введенного в Великобритании из-за коронавируса.

Джоши, которому сейчас 77 лет, признался, что предложил Харрисону сыграть что-то новое, "рок-песню в индийском стиле". "Это было чудо, что такие большие звезды сыграли для меня", - рассказал он.

Местом, в котором песня была впервые исполнена в присутствии 100 человек, был выбран действующий на родине битлов музей The Beatles Story.