Умер художник "Тайны Третьей планеты" Дмитрий Куликов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Художник-аниматор, работавший над мультфильмами "Икар и мудрецы", "Тайна Третьей планеты", "Лиса Патрикеевна", Дмитрий Куликов умер в возрасте 75 лет. Об этом в среду сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"На 76-м году жизни 9 ноября 2021 года скончался художник-аниматор Куликов Дмитрий Иванович. Среди фильмов, над которыми он работал, - "Икар и мудрецы", "Тайна Третьей планеты", "Лиса Патрикеевна", "Про Сидорова Вову" и многие другие", - сказано в сообщении.

Художник работал на студии "Союзмультфильм" с 1974 года. Он также сотрудничал со студиями "Кристмас филмз", "Аргус", "Классика", "Шар", также работал на анимационных студиях Польши, Литвы и Франции. "Как карикатурист Дмитрий Куликов лауреат международной выставки "Сатира в борьбе за мир" (1973 г.)", - отмечается на сайте союза.