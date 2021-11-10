Наталия Орейро планирует написать новую песню для российского турне

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Певица и актриса Наталия Орейро планирует написать новую песню для турне по России после того, как получила российское гражданство. Об этом она сообщила в среду на пресс-конференции после получения российского паспорта.

"Мы очень надеемся осуществить турне в конце следующего года, встретить Новый год в России. Если все будет хорошо, в декабре 2022 будем там <...> Поскольку я теперь русская женщина, мы точно включим вещи, связанные с этим. И напишем новую песню", - сказала она. Певица должна была поехать в Россию с гастролями под названием "20 лет вместе" в 2020 году, но из-за пандемии турне было отменено.

"Я очень жду, когда закончится пандемия, чтобы снова иметь возможность обняться", - поделилась Орейро. По ее словам, когда она впервые приехала в Россию и пошла на Красную площадь, ее "поразило количество людей, которые узнавали ее и подходили обнять".

"Мы очень похожи. И я не говорю только о внешности, хотя мне кажется, что я похожа на русских женщин, но и о характерах", - считает актриса. "Русские выглядят, возможно, серьезными, но когда они тебя не знают, но когда они тебя узнают и ты завоевываешь их сердце, они открывают для тебя двери своего дома, но ты должен заслужить это", - отметила Орейро.

Ранее в посольстве РФ в Буэнос-Айресе прошла торжественная церемония, в ходе которой Орейро принесла присягу гражданина Российской Федерации и получила российский паспорт. Ранее президент России Владимир Путин присвоил ей и ее сыну российское гражданство. Певица назвала это большой честью и поблагодарила за это всех россиян.