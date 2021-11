Басист Dire Straits хотел бы выступить в России с сольным концертом

ЛОНДОН, 10 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Басист британской рок-группы Dire Straits Джон Иллсли не питает надежд на воссоединение распавшегося в 1995 году коллектива, но хотел бы дать сольный концерт в России. Об этом он заявил в среду, общаясь с группой журналистов по случаю выхода автобиографической книги My Life in Dire Straits ("Моя жизнь в стесненных обстоятельствах"), написанной им в период пандемии COVID-19.

"Я бы с удовольствием отправился в Россию, если бы меня пригласили, и был бы очень этому рад. К сожалению, сейчас музыкантам исключительно сложно выступать в Европе, и особенно исполнителями из Соединенного Королевства, что отчасти связано с последствиями Brexit, но не хочу вдаваться в детали, так как это очень скучная тема для разговора, - пошутил Иллсли, отвечая на вопрос корр. ТАСС о гастрольных планах. - <...> Не знаю, насколько сложно было бы сейчас организовать выступление в России, но для того, чтобы сыграть в США [из-за коронавирусных и других ограничений] нужно просто вывернуться наизнанку, хотя так было всегда. Так что посмотрим. Сейчас я сосредоточен на то том, чем я занимаюсь в Великобритании, и просто иду дальше по жизни".

Воссоединение маловероятно

Говоря о перспективах воссоединения Dire Straits по примеру таких коллективов, как шведская ABBA и британской Genesis, Иллсли признал, что "это крайне маловероятно, учитывая сколько лет прошло" после распада группы.

"Я не уверен, что мы все находимся в достаточно хорошей форме [для гастрольного тура по случаю воссоединения], хотя Rolling Stones показывают, что у них здоровья хватает. Боюсь, что никакого стремления к подобному [воссоединению] нет. Того, что мы сделали, достаточно, и мы остановились в очень удачный для всех нас момент", - сказал Иллсли, добавив, что порой он очень скучает по бывшим товарищам и совместным проектам, но "пытаться воссоздать все то, что было, пожалуй, бессмысленно".

По его словам, все участники группы сейчас очень активно занимаются собственными музыкальными проектами, а он сам, помимо работы над книгой, в последние годы увлекся живописью.

"Группы могут воссоединяться по финансовым причинам, и в этом нет ничего плохого, но дело и в том, что выступления на сцене перед толпой - своего рода наркотик, от которого бывает тяжело отказаться, - сказал Иллсли в ответ на вопрос ТАСС. - <...> Что касается моих отношений с теми музыкантами, которые играли в группе, то я поддерживаю контакты с большинством из них. Мы обсуждает разные вещи и созваниваемся, чтобы узнать, как у кого дела, и в целом между большинством тех, кто с нами играл, очень хорошие отношения".

История Dire Straits

Коллектив Dire Straits был основан в 1977 году в Лондоне братьями- гитаристами Нопфлерами - Марком, который также взял на себя функции вокалиста, и Дэвидом. Компанию им составили Иллсли и ударник Пик Уизерс. Саксофонист Крис Уайт присоединился к Dire Straits в середине 1980-х годов, когда команда находилась на пике популярности, и играл в ней вплоть до окончания последнего концертного тура в начале 1990-х. Как рассказал Иллсли, название Dire Straits, что можно перевести как "отчаянное положение" или "стесненные финансовые обстоятельства" было выбрано по совету одного из друзей коллектива, справедливо указавшего на то, что члены новой группы ютятся вместе в социальном жилье, буквально "сидя на хлебе и воде".

Впоследствии Dire Straits вошла в число наиболее коммерчески успешных групп в истории рок-музыки: в общей сложности было продано более 120 млн копий их альбомов. Марк Нопфлер официально распустил команду в 1995 году.

В 2017 году по решению экспертов и поклонников группы Dire Straits была включена в Зал славы рок-н-ролла (Rock and Roll Hall of Fame), расположенный в Кливленде (штат Огайо). В том же году Уайт и гитарист Теренс Рейс, игравший в составе группы, дали серию концертов в России со своим проектом The Dire Straits Experience.