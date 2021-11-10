Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ, исполнившая роли в фильмах "Иваново детство", "Дневные поезда", "Подсолнух", Валентина Малявина умерла на 81-м году жизни, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.

"Как стало известно, 30 октября на 81-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Малявина Валентина Александровна <...> Роли, созданные актрисой в фильмах "Иваново детство", "Дневные поезда", "Подсолнух", "Король-олень", "Осенние соблазны", по праву вошли в золотой фонд отечественного кинематографа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что актриса была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.