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Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина

Актриса умерла 30 октября в возрасте 80 лет
Валентина Малявина, 1972 год Валентина Мастюкова/ТАСС
Описание
Валентина Малявина, 1972 год
© Валентина Мастюкова/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ, исполнившая роли в фильмах "Иваново детство", "Дневные поезда", "Подсолнух", Валентина Малявина умерла на 81-м году жизни, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.

"Как стало известно, 30 октября на 81-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Малявина Валентина Александровна <...> Роли, созданные актрисой в фильмах "Иваново детство", "Дневные поезда", "Подсолнух", "Король-олень", "Осенние соблазны", по праву вошли в золотой фонд отечественного кинематографа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что актриса была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

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