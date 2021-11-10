На развитие сферы культуры в Петербурге выделят 115 миллиардов рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Инвестиции городского бюджета Петербурга в сферу культуры составят 115 млрд рублей в ближайшие три года. Об этом сообщил в среду губернатор города Александр Беглов на встрече с членами правления Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей России и представителями театрального сообщества города.

"Рост нашего бюджета во многом объясняется уверенным развитием основных отраслей экономики и поддержкой президента и правительства России. Это дает нам возможность направлять дополнительные средства на социальную сферу, транспорт, медицину, образование и культуру", - сказал Беглов.

На строительство и реконструкцию объектов культуры направят 21,4 млрд рублей. В частности, на эти деньги к 2024 году приспособят для современного использования здания театра "Мюзик Холл" и реконструируют комплекс "Академии танца Бориса Эйфмана". Тогда же, в 2024 году, на месте бывших корпусов завода "Арсенал" завершат строительство арт-пространства "Открытая сцена" для молодежных коллективов и экспериментальных постановок.

Кроме того, в проекте бюджета предусмотрели 6,6 млрд рублей на капитальный ремонт 27 учреждений культуры, в том числе городских музеев - театрального искусства, истории Санкт-Петербурга, городской скульптуры и музея Суворова.

В 2022 году, по словам главы города, бюджет комитета по культуре увеличат на 3 млрд рублей - до 22 млрд рублей.