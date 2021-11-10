Эрмитаж представил 38 NFT-проектов на первой выставке цифрового искусства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж впервые открыл выставку цифрового искусства, на которой представил 38 NFT-проектов, отражающих различные линии развития токенизации художественных произведений. Выставка открылась в онлайн-формате, она будет доступна посетителям на сайте celestialhermitage.ru с 10 ноября по 10 декабря.

"Сегодня у нас событие историческое в смысле освоения "цифры". Речь идет о том, что Эрмитаж уходит в "облака", создает себе небесного двойника и одновременно приземляется <...> В моем понимании это следующий этап проекта "Большой Эрмитаж". "Большой Эрмитаж" состоит из открытых хранилищ, глобального присутствия музея и музейного форума. И то, и другое, и третье теперь переходит в "цифру", - сказал на открытии выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Он отметил, что для экологической компенсации энергии, поглощаемой выставкой, ее организаторами будет высажен настоящий лес.

Выставка представляет собой виртуальную прогулку по пространству, созданному в цифровом двойнике здания Биржи на Стрелке Васильевского острова. Там размещены экспонаты, к которым можно приблизиться, остановиться перед ними и рассмотреть. Зритель может зайти на выставку с мобильных устройств или компьютера, перемещаться в виртуальном пространстве экспозиции, оглядеться по сторонам с помощью стрелок на клавиатуре или компьютерной мыши. В упрощенной форме с произведениями можно ознакомиться на сайте выставки, где отдельно представлено каждое из них.

Токены в Эрмитаже

Как сообщила пресс-служба Эрмитажа, основная идея выставки - исследование и осмысление стремительного развития NFT-технологий и их влияния на процессы в области современного искусства.

"Это как ключевые работы для истории NFT, так и совершенно новые, созданные специально для выставки. Здесь можно увидеть примеры генеративного искусства, on-chain произведений, коллективного владения работами и проектов с алгоритмами коллективного творчества. Также представлены разные эстетические и жанровые подходы к созданию NFT: утопические видения будущего, обращение к образам "традиционного" классического или современного искусства, глитч-арт, цифровые скульптуры, проекты о связи реального и виртуального", - сообщили в пресс-службе.

NFT (non-fungible tokens) - цифровой сертификат, хранящийся в блокчейне, который дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио и любые другие цифровые товары. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году.

В сентябре Государственный Эрмитаж впервые принял участие в NFT-аукционе по продаже цифровых копий произведений из своей коллекции, на котором выручил $444,5 тыс. В лимитированную цифровую коллекцию "Ваш токен хранится в Эрмитаже" вошли лично подписанные Михаилом Пиотровским цифровые копии произведений из коллекции музея "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.