Россия открыла свой стенд почетного гостя на Венской книжной ярмарке

ВЕНА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский литературный стенд торжественно открылся в среду по случаю начала работы международной книжной ярмарки в Вене (Buch Wien). Россия стала первым почетным гостем в истории этого крупнейшего книжного салона Австрии в рамках Года литературы и театра двух стран.

Российская экспозиция в рамках программы выставки "Россия в гостях у Buch Wien. Традиции и современность" предоставляет возможность ознакомиться с новинками российской литературы, переводами произведений на немецкий язык, принять участие в дискуссиях с писателями и литературными экспертами. На выставке представлены издания русской классики и современных авторов, произведения для детей, книги об истории, географии, культуре России.

Как отметил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский: "Россия - первая страна, получившая приглашение на столь престижный венский книжный форум со статусом почетного гостя. Одновременно это становится знаковым событием такого масштаба в рамках российско-австрийского Года литературы и театра".

Любинский рассказал, что программа российского участия в Венской книжной ярмарке включает около 30 мероприятий во всем многообразии российской литературы: встречи и тематические дискуссии с известными отечественными авторами, литературными критиками и экспертами, презентации новых книг и новых переводов. Посол убежден, что "Венская книжная ярмарка 2021 года станет запоминающейся страницей в летописи новейших российско-австрийских отношений".

Посол России также обратил внимание, что "красной нитью" в графике "российских" событий ярмарки проходит 200-летие со дня рождения русского писателя Федора Достоевского (1821-1881). 11 ноября по этому поводу в австрийской Национальной библиотеке будет организован торжественный вечер "Федор Достоевский - сейсмограф современности".

Как отметили организаторы книжного салона, писатели Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Андрей Геласимов, Виктор Ремизов, Алиса Ганиева, Максим Осипов, Ольга Громова представят свои новые книги, вышедшие в переводе на немецкий язык, поэт Сергей Бирюков, работающий в жанре звуковой поэзии, прочтет свои стихи на русском и немецком языках, поэт и переводчик Максим Амелин ответит на вопрос "На скольких языках пишут книги в России?"

Венская книжная ярмарка будет работать по 14 ноября. Вход на нее доступен только для привитых или переболевших COVID-19.