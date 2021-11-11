В России и мире отмечают 200-летие Достоевского

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 11 ноября, в день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского, посетит открытие музейного центра "Московский дом Достоевского", посвященного жизни и творчеству писателя.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, глава государства осмотрит мемориальную и историко-литературную экспозиции, посвященные личности, основным событиям жизни, выдающимся произведениям писателя.

После осмотра музея президент встретится с деятелями российской литературы - специалистами по творчеству писателя.

О музейном центре

Открытие "Московского дома Достоевского" станет центральным событием юбилейных торжеств. В здании, где расположился музей (ул. Достоевского, дом 2), в историческом левом флигеле Мариинской больницы для бедных вплоть до 1837 года проживала семья писателя. В комнатах на первом этаже еще в 1928 году был открыт музей Достоевского.

Как пояснили в музее, экспозиционным центром "Московского дома Достоевского" осталась расположенная на первом этаже мемориальная квартира, где прошли детство и отрочество писателя. Отдельный зал посвящен Москве времен Достоевского, истории Мариинской больницы для бедных, а также подмосковным местам, связанным с духовным опытом детства писателя, - Троице-Сергиевой Лавре, Зарайскому кремлю, усадьбе Достоевских Даровое в Зарайском уезде.

Экспозиция второго этажа раскрывает писательскую судьбу Достоевского, в том числе рассказывает о его главных произведениях - "Преступление и наказание", "Игрок", "Идиот", "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы" и прочих. Третий этаж посвящен читательской судьбе произведений Достоевского. Специально для новой экспозиции создали масштабные мультимедийные инсталляции.

О праздновании 200-летия Достоевского

Путин в 2016 году подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения писателя на государственном уровне. Как отмечалось в документе, такое решение было принято с учетом "выдающегося вклада Ф. М. Достоевского в отечественную и мировую культуру". В связи с этим глава государства поручил правительству и региональным властям разработать план праздничных мероприятий. Они проходят в течение всего нынешнего года, многие приурочены конкретно к памятному дню.

В Москве помимо открытия музейного центра в день рождения писателя будет организован перформанс с архитектурно-художественной подсветкой на Останкинской башне: там покажут сцены из жизни Достоевского и отрывки спектаклей "Идиот" и "Братья Карамазовы". Кроме того, с 11 по 14 ноября в Москве пройдет V Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС, который в этот раз посвящен творчеству писателя. К празднованию присоединится и сеть "Москино", которая с 14 по 19 ноября организует показы ретроспектив фильмов, снятых по мотивам произведений Достоевского.

Серия мероприятий к 200-летию Достоевского пройдет и в Санкт-Петербурге. Утром в четверг состоится возложение цветов к могиле писателя в Некрополе мастеров искусств. Во Владимирском соборе, прихожанином которого был писатель, совершат его торжественное поминовение. В Петропавловской крепости в здании Тюрьмы Трубецкого бастиона откроется выставка, приуроченная к юбилейной дате. В апреле 1849 года начинающий литератор был арестован за участие в революционном кружке "петрашевцев" и следующие восемь месяцев провел в стенах Петропавловской крепости.

Кроме того, несколько петербургских театров, в том числе Молодежный на Фонтанке и "Мастерская", приурочили к памятной дате специальные показы спектаклей по произведениям классика. А в Михайловском замке 12 ноября откроется межмузейный выставочный проект "Два века Достоевского". Посетители увидят произведения из собрания Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Государственного музея истории Санкт-Петербурга и Московского музея современного искусства.

В Омске, где писатель четыре года (в 1850-1854 гг.) отбывал каторгу, 11 ноября пройдет церемония вручения литературной молодежной премии, названной в честь Достоевского. С 10 по 15 ноября в городском драматическом театре "Галерка" состоится первый международный фестиваль "Достоевский. Омск". Кроме того, Омский государственный литературный музей, названный именем писателя, организовал передвижную выставку для сельских жителей "Достоевский в Омске". В октябре в центре города на месте острога, где писатель отбывал наказание, открыли памятный знак.

В Калининграде в четверг состоится торжественное открытие памятника Достоевскому. Скульптура расположена неподалеку от областного драматического театра и представляет собой бронзовую фигуру писателя высотой 2,5 м.

Кроме того, в Великом Новгороде, Старой Руссе и Боровичах с 4 до 11 ноября проходит XXV Международный театральный фестиваль Ф. М. Достоевского. В Великом Новгороде в начале ноября Бахрушинский музей также открыл выставку, посвященную 200-летию со дня рождения писателя.

Праздничные мероприятия в честь юбилейной даты организовали не только в России, но и в других странах. В октябре и ноябре 200-летие со дня рождения Достоевского отмечали в Аргентине, Ватикане, Испании, Словении, Франции.

О Достоевском

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) - русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1877). В своих ранних произведениях ("Бедные люди", "Неточка Незванова" и других) продолжил гуманистические традиции гоголевского направления в русской литературе, описав страдания "маленького человека" как трагедию социальную.

В 1849 году вместе с участниками революционного кружка М. В. Петрашевского был арестован и приговорен к смертной казни, замененной затем четырехлетней каторгой.

В 1859 году по возвращении в Петербург возобновил литературную деятельность. Вместе с братом издавал журналы "Время" и "Эпоха", где пропагандировал идеологию почвенничества, близкую к славянофильству. В 1860-1870-е годы создал такие всемирно известные произведения, как "Униженные и оскорбленные", "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Братья Карамазовы". Творчество Достоевского оказало сильное влияние на русскую и мировую литературу.