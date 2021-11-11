В Москве открывается Международный фестиваль театров теней ShadowFest

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Перенесенный ранее из-за пандемии III Международный фестиваль театров теней ShadowFest стартует в четверг в Москве. Смотр пройдет с 11 по 14 ноября в Московском детском театре теней, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов мероприятия.

Там отметили, что ShadowFest - это единственный в России смотр, посвященный древнему и оригинальному жанру теневого театра. "Он зародился в странах Азии более 2 000 лет назад как ритуальное религиозное действо, а сегодня стал одной из ветвей современного визуального театра, сочетая традиционные приемы и новейшие технологии. Задача фестиваля - познакомить зрителей со всем многообразием этого необычного вида искусства, способного удивить и детей, и взрослых", - подчеркнула собеседница агентства.

Она напомнила, что фестиваль ShadowFest проводится с 2018 года, за это время в нем приняли участие театры Финляндии, Польши, Италии, Испании, Великобритании, Турции и России. "Третий фестиваль должен был состояться в ноябре 2020 года, но был перенесен из-за пандемии. В этом году, несмотря на сохранившиеся ограничения, 50% заполняемость зала и QR-коды, фестиваль все же состоится и даже сохранит свой международный статус". - сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, в программе примут участие пять коллективов. Это Театр Shadow and Clouds из Македонии с пластическим теневым спектаклем "Алиса и чудеса" по мотивам произведений Льюиса Кэрролла; Мурманский областной театр кукол со спектаклем "Дюймовочка" в постановке команды из Санкт-Петербурга, сделанной в технике "черного кабинета"; Фольклорный театр "Ученый медведь" из Москвы с кукольной теневой сказкой "Волшебное зеркало", в которой звучат редкие старинные инструменты.

Также выступят столичный Авторский театр Артема Четверикова с мультимедийным спектаклем "Щелкунчик. Начало", где теневой театр сочетается с театром предмета и анимацией, и Московский детский театр теней, который представит свою последнюю премьеру "Так и не написанная история", приуроченную к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, прокомментировали в пресс-службе ShadowFest.