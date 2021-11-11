БДТ имени Георгия Товстоногова возобновит выступления на исторической сцене после ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова возобновит в четверг выступления на исторической сцене после продолжительного ремонта. Будет показан новый спектакль "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" в постановке художественного руководителя БДТ Андрея Могучего.

Несмотря на возвращение труппы строители пока не покинут здание на набережной Фонтанки, поскольку часть наладочных работ необходимо провести в зале, заполненном зрителями.

"Мы сделали все, чтобы уже с 11 ноября БДТ мог вновь принимать зрителей на своей исторической сцене. А до декабря мы проведем более точную балансировку всех систем здания с учетом работы театра в реальном режиме", - сказал журналистам руководитель проектов АО "Ренессанс-Реставрация" Дмитрий Качура, отметив, что на территории театра посменно и практически круглосуточно работали около 800 человек. Особая сложность и уникальность работ по герметизации подземных помещений объяснялась тем, что здание БДТ "буквально построено на русле подземной реки".

Во время ремонта БДТ продолжал играть спектакли на Второй сцене (Каменноостровский театр) и на сценах других театров Петербурга. Свой 104-й сезон Большой драматический открыл гастролями в Москве (13 сентября - 24 октября), организованными при поддержке Министерства культуры РФ и "Росконцерта" в рамках всероссийского гастрольно-концертного плана и программы "Большие гастроли", а также при поддержке Фонда "Друзья БДТ".

Историческое здание БДТ на Фонтанке было закрыто на второй ремонт в апреле 2021 года для устранения ошибок масштабной реконструкции 2011-2014 годов, которая обошлась бюджету театра более чем в 6 млрд рублей и обернулась протечками подвала и крыши, проблемами с грунтом, стенами и оборудованием. На нескольких руководителей реконструкции были заведены уголовные дела по обвинению в хищении государственных средств. В ходе повторного ремонта все эти недостатки были устранены.