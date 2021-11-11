Интерактивный веб-сериал "Ничего страшного" выйдет в сети в День борьбы с кибербуллингом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Интерактивный веб-сериал "Ничего страшного" о семье, которая сталкивается c травлей, выйдет на онлайн-площадках в четверг, в День борьбы с кибербуллингом. Зрителям предложат вмешаться в ход событий и понять, как спасти героев, рассказали ТАСС в пресс-службе проекта.

"Интерактивный сериал "Ничего страшного" должен помочь зрителям разобраться с тем, что такое травля, научить относиться к этому серьезно и показать, что травлю можно предотвратить", - рассказали в пресс-службе.

Проект, состоящий из шести эпизодов, расскажет о семье Бегловых, которая переезжает в большой город и сталкивается с травлей на работе, в школе, дома и в интернете. Зрители с помощью научно-фантастической составляющей смогут вмешаться в их жизнь, чтобы разобраться в истоках агрессии и помочь героям. Роли в сериале исполнили Алиса Хазанова, Виталий Кудрявцев, Ясмина Омерович и другие артисты.

Премьера состоится на платформе VK, посвященной противодействию кибербуллингу, а также в соцсети "Одноклассники". Как уточнили создатели, сериал основан на реальных историях жертв травли и результатах исследований различных ее видов. Показ будет сопровождаться образовательными материалами по теме буллинга. Генпродюсером проекта выступила Аля Береславцева, режиссерами стали Антон Уткин и Ната Покровская.

"Многим кажется, что агрессоры - инициаторы травли и кибербуллинга - это злые люди с плохим воспитанием и жизненным опытом. На самом деле невольно стать тем, кто запускает волну травли, может каждый - и особенно тот, кто сам был ее жертвой или наблюдателем. В сериале зрители смогут влиять на сюжет и узнать, к чему приводят их действия или бездействие, а также поймут, что первый шаг к тому, чтобы остановить насилие, - не быть равнодушным и быть честным с собой самим", - отметила автор идеи, директор социальных проектов VK Александра Бабкина, которую процитировали в пресс-службе.

Режиссер Антон Уткин выразил надежду, что сериал "Ничего страшного" понравится молодым зрителям. "Интерактив помог нам избавиться от назидательности, которой очень тяжело избежать в разговоре на такую тему. "Ничего страшного" - это в первую очередь увлекательная, если не сказать развлекательная, история, а ее образовательная часть подается ненавязчиво, через игровой интерактивный сюжет", - заключил он.