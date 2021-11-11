Режиссер фильма "Обходные пути" заявила, что его тепло приняли на кинофестивале в Греции

САЛОНИКИ /Греция/, 11 ноября. /Спец. корр. ТАСС Юрий Малинов/. Зрители 62-го международного кинофестиваля в Салониках очень тепло приняли российский фильм "Обходные пути", задавали членам съемочной команды много вопросов, пытались разобраться в сути картины. Об этом режиссер и сценарист картины Екатерина Селенкина рассказала в среду вечером в интервью корреспонденту ТАСС.

Кинофорум проходит в Салониках с 4 по 14 ноября, когда будут объявлены победители. "Обходные пути" демонстрировался в конкурсном разделе "Film Forward" ("Фильм, марш вперед!"), в котором соревнуются 11 картин.

По словам Селенкиной, она выступала перед зрителями перед началом показа своего фильма и в конце его. "Зал очень хорошо принял фильм, он им понравился, - сказала она. - Зрители задавали очень интересные вопросы, вдумчивые. Люди во многом хотели разобраться и спрашивали о том, почему фильм был снят таким образом, почему такая структура, что в итоге произошло с главным героем, почему он исчезает. Но мы не обсуждали со зрителями какие-то социальные или политические аспекты".

Формально главный герой полнометражного дебюта Екатерины Селенкиной - молодой человек по имени Денис, который живет на окраине Москвы и промышляет распространением наркотиков. Денис все время скрывается - от полиции, от прохожих на улице, от мамы, - и камера то и дело теряет его из виду, погружаясь в разглядывание пространств каких-то дворов, гаражей и лесопарков.

По словам Селенкиной, "Обходные пути" - это фильм о городе и распространении наркотиков методом их закладов [в потайных местах]". "Во-первых, хотелось в целом осветить эту тему, потому что в России это большая проблема, огромное число людей сидят за сбыт наркотиков", - сказала кинорежиссер. Во-вторых, по ее мнению, необходимо привлечь внимание к теме "более серьезной системы психологической поддержки для зависимых людей". "При этом фильм никаких заявлений не делает, каждый человек в нем может увидеть то, что он сам считает нужным", - сказала она.

Фильм "Обходные пути" уже получил на Венецианском фестивале в этом году новый спецприз для молодых женщин-режиссеров до 40 лет, созданный в память об известной итальянской документалистке Валентине Педичини, которой не стало в 2020 году. А на II Международном фестивале дебютного кино в Новой Голландии, который прошел в Санкт-Петербурге с 6 по 13 октября этого года, Национальное жюри признало картину "Обходные пути" лучшим российским фильмом. Еще был Приз европейского фонда поддержки кино "Евримаж" на кинофестивале во французском Лез-Арке, когда фильм еще только монтировался. "Это был приз в соревновании "Work in Progress" ("Работа в процессе"). Мы показывали восемь минут из фильма, и получили приз", - сказала Селенкина.

Режиссер отметила, что она впервые в Салониках и впервые тут на международном кинофестивале. "Город я почти не видела, а фестиваль прекрасный. Мне очень нравится, что кинофестиваль проходит в порту, тут классные кинотеатры, хороший звук. И мне очень нравится экспериментальная программа фильмов Film Forward, конкурс, в котором мы участвуем. Это более радикальные, экспериментальные фильмы, отличающиеся от других. Я только рада, что их делают и что их много", - сказала Селенкина.

Прокат в России

Она сообщила, что в России намечался выход картины "Обходные пути" в прокат 17 ноября, но из-за локдауна перенесли даты, и сейчас пока непонятно, когда точно он состоится. "Фильм должен выйти в декабре. Его должны показать в нескольких кинотеатрах в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и, может быть, где-то еще, я точно не знаю", - пояснила режиссер, добавив, что картина будет демонстрироваться еще и на международных кинофорумах. "Нас пригласили на кинофестиваль в Польшу в июле следующего года, мы подали на многие фестивали заявки и сейчас ждем ответа", - сказала она.

Отвечая на вопрос о тенденциях вообще в современном отечественном кинематографе, Селенкина сказала, что "это был год очень мощный для российского кино". "На мой взгляд, главная тенденция заключается в том, что наше кино становится разнообразнее, есть разные жанры, люди работают с разными формами и идеями, это очень радостно", - сказала режиссер. По ее словам, "молодым российским кинематографистам больше всего не хватает независимого финансирования, каких-то негосударственных источников, потому что не все проекты может поддержать министерство культуры".

Салоникский кинофорум

Всего на 62-м Салоникском международном кинофестивале, крупнейшем в Греции и на Балканах, в течение одиннадцати дней демонстрируются 197 фильмов. Впервые награды будут присуждаться сразу в трех секциях конкурса. В программу основного международного конкурса салоникского киносмотра включены 14 фильмов производства Литвы, Швеции, Коста-Рики, Бельгии, Германии, Франции, Австрии, Бельгии, Италии, Швейцарии, Польши, Чехии, Великобритании, Мексики, США, Греции, Сербии и других стран. Победителей ждут главные призы "Золотой Александр" (с денежной премией в €10 000), "Серебряный Александр" (€5 000) и "Бронзовый Александр" (€3 000), а также ряд других наград. В секции "Встречаем соседей" за призы будут соревноваться 12 фильмов, включая три из Греции, в разделе "Фильм, марш вперед!" - 11 картин.

В этом году в программу кинофестиваля вошли четыре российских фильма, включая совместное производство. Помимо ленты "Обходные пути" публика уже увидела картину "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко, выдвинутую от России на премию "Оскар". В рубрике "Вне конкурса" будет демонстрироваться фильм "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена (совместное производство Финляндии, Эстонии, России и Германии). В 2019-2020 годах режиссер работал в России над съемками этой картины, которая получила в 2021 году Гран-при Каннского фестиваля. В разделе "Открытые горизонты" зрители смогут увидеть картину "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, получившую приз зрительских симпатий 32-го открытого фестиваля "Кинотавр".

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