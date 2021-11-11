Выставка, посвященная 90-летию Ямала, получила американскую премию в области дизайна UX

ТАСС, 11 ноября. Выставка "Ямал. Тепло Арктики", которая была открыта в конце прошлого года в Салехарде к 90-летию округа, получила приз Ассоциации эмпирического графического дизайна (SEGD) - главной американской премии, посвященной дизайну взаимодействия с пользователем (UX). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Выставочный проект "Ямал. Тепло Арктики" получил приз американского общества SEGD (Society for Experiential Graphic Design) в номинации "Экспозиционный дизайн". Это главная американская премия, посвященная современному направлению дизайна UX (user experience design). Это уже вторая награда проекта", - говорится в сообщении с уточнением, что ранее экспозиция была отмечена наградой "Лучший проект России" за лучший экспозиционный дизайн от журнала "Проект Россия".

На выставке представлены 15 больших световых мультимедийных инсталляций в виде снежных шаров. Внутри каждого расположены экспонаты, посвященные нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуре, особенностям природы Арктического региона, промыслам тундры, местной кухне, а также традициям и культуре коренных жителей Ямала.

Впервые выставка была организована в 2020 году в Салехарде окружным музейно-выставочным комплексом имени И. С. Шемановского, ее посетили более 5 тыс. человек. В сентябре 2021 года выставку смогли увидеть жители Ноябрьска, а 11 ноября выставочный проект откроется в Муравленко, где продлится до 9 января 2022 года.