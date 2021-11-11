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Выставка, посвященная 90-летию Ямала, получила американскую премию в области дизайна UX

Приз Ассоциации эмпирического графического дизайна стал для проекта вторым, ранее выставка "Ямал. Тепло Арктики" была удостоена награды от журнала "Проект Россия" за лучший экспозиционный дизайн

ТАСС, 11 ноября. Выставка "Ямал. Тепло Арктики", которая была открыта в конце прошлого года в Салехарде к 90-летию округа, получила приз Ассоциации эмпирического графического дизайна (SEGD) - главной американской премии, посвященной дизайну взаимодействия с пользователем (UX). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Выставочный проект "Ямал. Тепло Арктики" получил приз американского общества SEGD (Society for Experiential Graphic Design) в номинации "Экспозиционный дизайн". Это главная американская премия, посвященная современному направлению дизайна UX (user experience design). Это уже вторая награда проекта", - говорится в сообщении с уточнением, что ранее экспозиция была отмечена наградой "Лучший проект России" за лучший экспозиционный дизайн от журнала "Проект Россия".

На выставке представлены 15 больших световых мультимедийных инсталляций в виде снежных шаров. Внутри каждого расположены экспонаты, посвященные нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуре, особенностям природы Арктического региона, промыслам тундры, местной кухне, а также традициям и культуре коренных жителей Ямала.

Впервые выставка была организована в 2020 году в Салехарде окружным музейно-выставочным комплексом имени И. С. Шемановского, ее посетили более 5 тыс. человек. В сентябре 2021 года выставку смогли увидеть жители Ноябрьска, а 11 ноября выставочный проект откроется в Муравленко, где продлится до 9 января 2022 года.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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