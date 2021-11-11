Жюри объявило длинный список номинантов премии "Большая сказка" им. Эдуарда Успенского

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Экспертный совет представил длинный список номинантов второго сезона премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского. В номинации "Сказка" жюри отобрало 15 произведений, в номинации "Веселый учебник" - 14, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской государственной детской библиотеки в четверг.

"Экспертный совет сформировал длинный список номинантов второго сезона премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского. Всего на соискание премии было заявлено 573 произведения", - сообщили в библиотеке.

В длинный список номинации "Сказка" вошли Константин Арбенин ("Как я подружился с летом"), Мария Ботева ("Сказка о принцессе и драконе"), Марианна Гончарова ("Гадкий котенок"), Ксения Горбунова ("Ба из долины прыгучих ручьев"), Галина Дядина ("Принц на белом слоне") и еще десять номинантов. В номинации "Веселый учебник" в длинный список включены Ольга Колпакова ("Будущее будет"), Марина Аромштам ("Правописание сложных слов"), Ольга Вербицкая ("Мокрая книжка"), Евгения Гюнтер ("Я принцесса"), Валентина Дегтева ("Творческий дневник начинающего писателя, фантазера и сочинителя") и другие девять претендентов на победу.

Короткий список номинантов жюри объявит в начале декабря 2021 года, а уже в двадцатых числах декабря будут названы имена лауреатов премии.

Премия "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского за произведения для детей до 12 лет учреждена в 2020 году для поощрения детских писателей, "создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению". Награду учредили Российская государственная детская библиотека и Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя" при поддержке Министерства культуры РФ.

В жюри премии входят писатель Андрей Усачев, композитор, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков, актер, театральный режиссер, народный артист РФ Александр Левенбук, литературный критик, научный сотрудник дома-музея Корнея Чуковского, заведующий отделом поэзии журнала "Новый мир" Павел Крючков, детские писатели Михаил Мокиенко, Марина Потоцкая и Игорь Жуков.