Сериал "Игра в кальмара" обогнал "Ход королевы" в рейтинге Netflix

СЕУЛ, 11 ноября. /ТАСС/. "Игра в кальмара" стал первым сериалом в истории стриминговой платформы Netflix, который занимал первое место в рейтинге платформы на протяжении 47 дней. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные аналитической компании FlixPatrol.

По ее данным, 10 ноября "Игра в кальмара" в 47-й раз занял первое место в рейтинге Netflix, что является рекордом в истории платформы.

Отмечается, что южнокорейский сериал обогнал предыдущего лидера сервиса "Ход королевы", который занимал первое место в рейтинге 46 дней.

Ранее телеканал KBS сообщил, что "Игра в кальмара" превзошел хит HBO "Игра престолов" по количеству просмотров связанных с ним роликов на видеохостинге YouTube.

Сериал впервые был показан на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам. "Игра в кальмара" возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США. В новом сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют своей жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.