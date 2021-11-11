Акцию "Больше, чем кино" проводят в Москве ко дню рождения кинотеатра "Художественный"

МОСКВА, 11 ноября./ТАСС/. Кинотеатр "Художественный" в Москве запустил акцию "Больше, чем кино", в рамках которой можно поделиться воспоминаниями о кинотеатре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Художественного".

"Сегодня, 11 ноября "Художественному" исполняется 112 лет. В честь дня рождения кинотеатр запускает акцию "Больше, чем кино" <...>. Любой желающий может поздравить "Художественный" с днем рождения: подарить свои воспоминания об этом легендарном месте, где кино показывают с 11 ноября 1909 года", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что уже сейчас зрители могут опубликовать воспоминания на своих страницах в социальных сетях или в комментариях к посту об акции в социальных сетях кинотеатра, используя хештег #112летвеликогокино. Также истории можно оставить с 17 ноября в фойе "Художественного", где подготовлена инсталляция со специальными стикерами.

"Художественный" больше чем кинотеатр для многих из нас. Почти у каждого москвича есть свои воспоминания. Мы предлагаем вам поздравить "Художественный" с днем рождения и поделиться с нами своей историей: если вы ходили сюда на свидания, влюблялись, открывали для себя новых режиссеров, прогуливали пары, смотрели легендарные фильмы всю ночь и снова приходите к нам - мы будем очень рады разделить ваши воспоминания, связанные с ним, и новые истории", - приводятся в сообщении слова директора кинотеатра "Художественный" Варвары Мельниковой.

Акция продлится до 30 ноября 2021 года включительно. Партнером выступила российская социальная сеть "ВКонтакте". Среди участников "Больше, чем кино", оставивших истории в ленте "ВКонтакте" под официальным хэштегом #112летвеликогокино, разыграют подарочные карты в кино и билеты на экскурсии по зданию кинотеатра. Все воспоминания будут опубликованы на сайте кинотеатра "Художественный".

О кинотеатре

"Художественный" - старейший кинотеатр Москвы, открывшийся в 1909 году. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстой, Сергей Есенин и другие легендарные деятели культуры и искусства. Здесь в 1926 году прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 30-е годы показали первые советские звуковые и цветные фильмы.