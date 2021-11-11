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Умер создатель джазовой группы "Квадро" Вячеслав Горский

Ему было 68 лет

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский композитор, джазовый пианист и продюсер, создатель группы "Квадро" Вячеслав Горский умер в среду в возрасте 68 лет от пневмонии. Об этом сообщил его сын Игорь Горский.

"Вячеслава Горского не стало. Это произошло в больнице, куда он попал с переломом ноги. Операция прошла успешно, и восстановление шло полным ходом. Но тут развилась пневмония. Вчера ночью Вячеслав попал в реанимацию. Спасти его не удалось", - написал сын музыканта на своей странице в Facebook.

Горский родился 11 апреля 1953 года. В 1972 году окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по классу специального фортепиано, в 1976 - музыкальный факультет МГПИ имени Ленина. C 1977 по 1982 год был музыкальным руководителем джаз-рок ансамбля "Арсенал". В 1983 году основал группу "Квадро", участниками которой стали музыканты Виктор Зинчук, Дмитрий Четвергов, Анатолий Куликов, Алексей Лебедев и другие.

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