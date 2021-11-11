Батуми получил статус города музыки ЮНЕСКО

ТБИЛИСИ, 11 ноября. /ТАСС/. ЮНЕСКО включила грузинский курортный город Батуми (Аджарская АР) в сеть творческих городов организации, присвоив ему статус города музыки. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении правительства Аджарии.

"Батуми присвоено звание города музыки ЮНЕСКО. Батуми стал первым городом Грузии, обладающим таким статусом и ставшим частью сети творческих городов. Присвоение указанного титула произошло на основании заявки мэрии Батуми в ЮНЕСКО, что подразумевает готовность города передавать лучший опыт и укреплять сотрудничество, которое будет способствовать усилению творческой и культурной индустрии", - сказано в сообщении.

Представители музыкальной индустрии Батуми получат возможность принимать участие в уникальных проектах и мероприятиях, которые будут проходить под эгидой ЮНЕСКО. Вместе с Батуми городами музыки были объявлены Глазго, Кингстон, Ливерпуль, Окленд и другие города, добавили в мэрии.

Сеть творческих городов ЮНЕСКО существует с 2004 года и на данный момент объединяет 295 городов из 90 стран мира по направлениям: медиа-арт, музыка, кинематограф, гастрономия, дизайн, фольклор, ремесла и народная культура.