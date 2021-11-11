Финалистами литературной премии "Новые горизонты" стали три автора

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Три автора вышли в финал литературной премии "Новые горизонты" - Евгений Водолазкин, Рагим Джафаров и Кирилл Фокин. "Короткий список" премии объявил в четверг член жюри и соучредитель премии Сергей Шикарев.

"Первая книга - это "Оправдание острова" Евгения Водолазкина. Следующий финалист приходится на меридиан списка - это роман "Сато" Рагима Джафарова. И третий роман - это "Жизнь Ленро Авельца. Смерть Ленро Авельца" Кирилла Фокина", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной оглашению "короткого списка" литературной премии "Новые горизонты".

Второй соучредитель премии Василий Владимирский, в свою очередь, подчеркнул - в нынешнем сезоне премии в финал вышли два молодых автора. "Я очень доволен списком финалистов, по той причине, что мы изначально много говорили о новом языке, которым будет говорить фантастика завтра. Двое из трех лауреатов - это люди 90-х годов рождения. И это не первые книги у этих писателей и не последние. Это не случайные люди, которые по ошибке зашли в литературу. <…> В этом смысле мы свою функцию выполнили. Надеюсь, что кто-то из них станет лауреатом", - отметил он.

Произведения, вышедшие в финал премии, будут представлены на питчинге, в ходе которого профессиональное киножюри определит, какой текст будет наиболее привлекательным для экранизации. Дополнительным участником питчинга станет произведение, выбранное книжным клубом "Координаты фантастики". Члены книжного клуба отправили на кинопитчинг роман Юлии Рыженковой "Реинкарнатор".

Как отметил Шикарев, в прошлом году кинопитчинги показали себя как очень удачный формат, который непременно стоит продолжать. "В прошлом году состоялось значимое для премии событие - кинопитчинг. Те произведения, которые вошли в финал премии в прошлом году, плюс одно произведение по выбору книжного клуба, были экранизированы в виде короткометражных инсценировок некоторых ключевых, по мнению самих авторов, сцен. Это оказался очень успешный опыт, наш первый шаг к "Аватару" и "Звездным войнам". Конечно, мы будем его продолжать. Такой же кинопитчинг у нас запланирован и в этом году", - сказал он.

Меньше заявок из-за пандемии

В номинационном списке девятого сезона были представлены 12 произведений. Среди них - "Плановый Апокалипсис" Владимира Белоброва и Олега Попова, "Я - кукла-вуду" Сергея Волкова, "Чешуя ангела" Тимура Максютова, "Мой инопланетянин" Игоря Яркевича и другие. По словам Шикарева, одной из особенностей нынешнего сезона премии является небольшое количество номинантов. "В этом году оказалось не так много текстов. В номинационном списке всего 12 произведений, в прошлом году было около 20. Меньше подали заявок. Наверно, сказалось какое-то влияние пандемии", - заключил он.

Литературная премия "Новые горизонты" вручается ежегодно с 2013 года за художественное произведение в жанре фантастики. Победитель девятого сезона будет объявлен в декабре 2021 года.