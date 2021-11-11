На курорте Домбай в КЧР пройдет всероссийский фестиваль туристской песни

ЧЕРКЕССК, 11 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Туристская песня на Домбае" пройдет 27-29 ноября на одноименном курорте в Карачаево-Черкесии. Участников отберут в онлайн-формате, сообщили журналистам в четверг в министерстве культуры региона.

"В поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики 27-29 ноября 2021 года пройдет ежегодный всероссийский фестиваль "Туристская песня на Домбае". В преддверии фестиваля предусмотрен конкурсный отбор исполнителей песен в онлайн-формате с 1 по 20 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Участниками конкурса станут авторы и исполнители песен на туристскую тематику, молодые авторы и исполнители собственных песен, а также самодеятельные коллективы, проживающие на территории России. В рамках мероприятия будут определены победители в пяти номинациях, в том числе "автор песен", "автор музыки песен", "исполнитель-солист", "дуэт", и "ансамбль".

В министерстве добавили, что мероприятие проводится с целью развития и популяризации курортов Северо-Кавказского региона, передачи опыта и патриотического воспитания. Первый фестиваль прошел на Домбае в 2015 году. Организатор мероприятия - Федеральное агентство по туризму.

"Домбай" - популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкессии, действует с середины ХХ века. В настоящее время он развивается как всесезонный курорт, на его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры. На территории курорта работает туристский комплекс, который насчитывает более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, пункты проката туристского снаряжения. Горнолыжные подъемники Домбая представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3 200 м над уровнем моря.

За девять месяцев текущего года Карачаево-Черкесию посетили более 1,4 млн туристов, в 2020 году этот показатель составил 1,5 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты Архыз и Домбай, Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".