В декабре на "Ленфильме" откроется выставка, посвященная творчеству Сокурова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. "Ленфильм" представит масштабную выставку "Одинокий голос человека", посвященную творчеству режиссера Александра Сокурова. Экспозиция приурочена к 70-летию мастера, ее открытие состоится 15 декабря, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе киностудии.

"15 декабря на киностудии "Ленфильм" откроется масштабная выставка-размышление "Одинокий голос человека", посвященная творчеству выдающегося режиссера Александра Сокурова. Выставка приурочена к 70-летию мастера", - сказали в пресс-службе.

Как рассказал руководитель культурно-выставочного центра "Ленфильм" Константин Шавловский, посетители смогут увидеть уникальные артефакты, оригинальные афиши и архивные документы, связанные с творчеством Сокурова. Вместе с тем, по его словам, "Одинокий голос человека" - это, если угодно, пространственная режиссерская биография". Выставочные залы будут разделены на несколько пространств: в фойе расскажут о творческом пути мастера, в комнате "Метод" Сокуров предстанет как режиссер-новатор. "По "Коридору создания образа персонажа" можно попасть в зал "В центре океана". Это центральная часть нашей выставки-размышления о творчестве Александра Николаевича Сокурова, и к этому залу примыкают две небольшие комнаты - "Ленинградская ретроспектива" и "Человек и власть", - привели слова Шавловского в пресс-службе.

Экспозиция откроется показом восстановленной на "Ленфильме" версии фильма "Молох", мировая премьера которой пройдет на кинофестивале в Турине 1 декабря. В рамках выставки также состоится вторая часть масштабной ретроспективы Сокурова - первая прошла на петербургской киностудии летом этого года. Она завершится показом тетралогии власти одним сеансом: впервые в один день будут показаны фильмы "Молох", "Телец", "Солнце" и "Фауст" - так, как и задумывал режиссер изначально.

"Имя Александра Сокурова не только вписано в историю киностудии "Ленфильм", он был и есть ее неотъемлемая часть. Для нас огромная честь и большая ответственность делать выставочный проект, посвященный живому классику ленинградской школы. "Одинокий голос человека" для "Ленфильма" не отчетная выставка, а дань уважения и признание в любви к мастеру", - привели в пресс-службе слова генерального директора киностудии Федора Щербакова.

Выставка "Одинокий голос человека" подготовлена при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Над созданием проекта работали кинорежиссер Николай Хомерики, главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов, художница Полина Заславская и другие. В рамках проекта планируется проведение кураторских экскурсий, группы будут формироваться по предварительной записи.