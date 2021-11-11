МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Онлайн-фестиваль современного российского кино Russian Film Festival впервые пройдет в Великобритании с 12 ноября по 10 декабря, зрителям покажут 10 картин современных отечественных режиссеров, среди которых "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, сообщает в четверг пресс-служба "Роскино".

Проект Russian Film Festival, организованный "Роскино" в 2020 году, знакомит зарубежного зрителя с многообразием современного российского кинематографа. "Мы невероятно воодушевлены первым Russian Film Festival в Великобритании и надеемся, что наш онлайн-фестиваль будет способствовать увеличению количества поклонников российского кинематографа и укреплению культурных связей между нашими странами. Очень интересна обратная связь от британской аудитории: как она воспримет современное российское кино, какие из представленных жанров окажутся наиболее близкими ей", - сказала гендиректор компании Евгения Маркова, которую цитирует пресс-служба.

Фестиваль пройдет при поддержке Минкультуры РФ и Фонда кино на платформе BFI Player Британского института кино. Сервис объединяет классику как британского, так и мирового кинематографа, а также избранные современные авторские картины. Маркова выразила надежду, что проведение этого смотра позволит выявить потенциал отраслевого сотрудничества двух стран.

Зрителям покажут 10 отечественных картин с английскими субтитрами. В программу вошли криминальная драма "Маша" Анастасии Пальчиковой, драмы "Скажи ей" Александра Молочникова, "Совесть" Алексея Козлова, "Большой" Валерия Тодоровского, "Юморист" Михаила Идова, "История одного назначения" Авдотьи Смирновой и документальная картина "Станиславский. Жажда жизни" Юлии Бобковой.

В "Роскино" подчеркнули, что Великобритания является важным рынком для российской киноиндустрии. "Russian Film Festival позволит изучить предпочтения британской аудитории для дальнейшей работы российских производителей контента с этим рынком", - заключили в компании.