Омский музей Достоевского представил выставку советских иллюстраций к его произведениям

ОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Выставка иллюстраций известных советских художников, подготовленных к 150-летию Федора Достоевского в 1971 году, открылась в день 200-летия писателя в Омском государственном литературном музее, в здании которого он бывал во время четырехлетнего пребывания на омской каторге.

"Литературный музей рассказывает не только о книгах, но и об иллюстрациях, произведениях художников, которые интерпретируют литературные произведения, предлагают свое видение писателя. К сожалению, мы показываем только часть экспонатов, поскольку все их невозможно разместить на наших площадях, но вы увидите лучшую часть", - сказал на церемонии открытия директор музея Виктор Вайнерман.

Сейчас в музее представлены работы пяти художников, иллюстрации еще семи мастеров покажут в 2022 году. Главный хранитель музея Мария Пилюк отметила важность новой экспозиции для музея. "Это известные советские художники, которые подготовили иллюстрации к 150-летию писателя. Очень важно, чтобы эти вехи сохранились, - сказала она ТАСС. - Иллюстрации важны для понимания книги, они помогают читателю войти в ту эпоху, ведь даже на бытовом уровне помогают представить, как, например, были одеты те или иные персонажи".

Она подчеркнула, что в полученных музеем иллюстрациях представлены все периоды творчества Достоевского. "И важна художественная часть - иллюстрации исполнены в различной технике: офорты, монотипия, литография, автолитография. Достаточно большой диапазон, который дает большой простор для научных исследований", - считает Пилюк.

Празднование юбилея Достоевского в Омске

Омск наравне с Москвой и Санкт-Петербургом - один из основных городов, где проходят праздничные мероприятия. "После Омска Достоевский сказал, что узнал если не Россию, то народ русский так хорошо, как немногие знают его. Именно после Омска Достоевский стал тем великим русским писателем, наверное, самым русским писателем, известным сегодня человечеству", - отметил Вайнерман.

Накануне в Омском драматическом театр "Галерка" стартовал первый международный театральный фестиваль "Достоевский. Омск", на котором пять театров представят свое видение произведений русского классика. 11 ноября в Омском государственном университете им. Достоевского открылась II Международная научная конференция "Достоевский в смене эпох и поколений", в которой принимают участие более 100 докладчиков из России, Украины, Молдовы, Азербайджана, Словении, Сербии, Австрии, Румынии, США, Италии, Испании и Казахстана.

О биографии и творчестве Достоевского

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) - великий русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1877). В своих ранних произведениях ("Бедные люди", "Неточка Незванова" и других) продолжил гуманистические традиции гоголевского направления в русской литературе, описав страдания "маленького человека" как трагедию социальную. В 1849 году вместе с участниками революционного кружка М.В. Петрашевского его арестовали и приговорили к смертной казни, замененной затем четырехлетней каторгой в Омске.

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 по 1854 год. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах города. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевского сослали в Семипалатинск, где он пробыл до 1859 года.

По словам Вайнермана, пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. Например, здесь он видел каторжан, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова, наблюдал за ними, общался. Благодаря этому он так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. "Записки из Мертвого дома" также были написаны под впечатлением от омского острога.

В 1859 году по возвращении в Петербург возобновил литературную деятельность. Вместе с братом издавал журналы "Время" и "Эпоха", где пропагандировал идеологию почвенничества, близкую к славянофильству. В 1860-1870-е годы создал такие всемирно известные произведения, как "Униженные и оскорбленные", "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Братья Карамазовы". Творчество Достоевского оказало глубокое влияние на русскую и мировую литературу.