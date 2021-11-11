В Туве построят Центр культурного развития за 130 млн рублей

ТАСС, 11 ноября. Строительство центра культурного развития за 130 млн рублей начнется в 2022 году в Кызыле по нацпроекту "Культура". Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Тувы.

"В 2022 году в рамках нацпроекта "Культура" в Кызыле мы начнем реализацию крупного проекта - строительство Центра культурного развития. Главная наша задача - создать максимально комфортные условия для наших земляков", - привели в пресс-службе слова главы министерства Виктора Чигжита.

На строительство центра из федерального бюджета выделено более 130 млн рублей. Объект площадью более 1 тыс. квадратных метров планируется возвести за два строительных сезона. По словам главного инженера подрядной организации Аркадия Ильченко, на днях начнется планировка земельного участка.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Цель проекта - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Он также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.