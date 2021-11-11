Учредительный съезд Ассоциации национальных театров РФ пройдет в Карелии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Первый учредительный съезд Ассоциации национальных театров России планируется провести в январе 2022 года в Карелии. Об этом в четверг сообщил директор Национального драматического театра России (Александринского театра) Сергей Емельянов.

"Сейчас Александринский театр взял на себя очень серьезную миссию по консолидации национального театрального сообщества страны. Тому будет способствовать и создаваемая сейчас ассоциация, большой учредительный съезд которой пройдет в начале года в Карелии", - сказал Емельянов, выступая на круглом столе "Национальная идентичность и культурный диалог в театральном пространстве", который проходит под эгидой Международного театрального фестиваля "Александринский".

Ранее планировалось, что учредительный съезд ассоциации пройдет в ноябре этого года в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Однако в октябре Министерство культуры РФ приняло решение об отмене форума в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Емельянов уточнил, что съезд состоится 11 января в Петрозаводске. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Александринского театра, на съезде предполагается подписание меморандума о создании ассоциации при участии примерно 50 национальных театров регионов России. "Дальше уже на промежуточном мероприятии в Казани определим некоторые главные точки работы в течение 2022 года. Уже сейчас мы программируем Летнюю школу национальных театров, которая пройдет летом, в июле, для продюсеров и технических работников национальных театров", - добавил директор театра.

Емельянов также рассказал, что в следующем году начнет работу Национальная театральная школа. "Это наш проект вместе с Высшей школой экономики, который мы будем проводить во многих регионах страны, в первую очередь в тех, где присутствуют сегодня национальные театры, театры, работающие на родном языке того региона, в котором они находятся", - отметил он.

Кроме того, в 2022 году планируется провести Дни Александринского театра в Сербии. В программу фестиваля войдут показы спектаклей, мастер-классы и другие мероприятия.

"Профессура лучших театральных вузов России по заданию министерства культуры приедет в Сербию и будет в рамках наших Дней Александринского театра отбирать молодежь для обучения здесь, в лучших вузах страны", - отметил Емельянов.