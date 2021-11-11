В Русском доме в Ханое открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Достоевского

ХАНОЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Тематическая выставка "Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество" открылась в четверг в Русском доме в Ханое по случаю 200-летия со дня рождения великого русского писателя.

Экспозиция состоит из литографий, гравюр и фотографий XIX века в цифровых копиях из коллекций Музея Достоевского и Литературного музея Института русской литературы Российской академии наук. "Фотографии и документы, цитаты из произведений и писем кратко представляют основные события жизненного и творческого пути Достоевского. Эта выставка - импульс к дальнейшему знакомству с творчеством великого русского писателя", - рассказал ТАСС директор Русского дома, руководитель представительства Россотрудничества во Вьетнаме Виктор Степанов.

Помимо основной экспозиции, в холле Русского дома развернута еще одна выставка под названием "Достоевские раскраски". Мир Достоевского обычно воспринимается в приглушенных, серо-коричневых тонах, но на самом деле в произведениях писателя много разных красок, его Петербург не всегда изображен пасмурным, его герои одеты в костюмы, соответствующие своему времени и моде, часто яркие и цветные. "Раскрашивая костюмы писателя и его персонажей по приведенным цитатам, посетители узнают привычки Достоевского и вкусы его героев. Игровой элемент выставки позволит посмотреть на творчество Достоевского чуть свободнее, возможность сотворчества чуть изменит ракурс восприятия его текстов", - полагает директор Русского дома в Ханое.