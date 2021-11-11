Граффити Бэнкси закрасили на съемках сериала The Outlaws

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Граффити Бэнкси были закрашены актером Кристофером Уокеном на съемках в Великобритании финальной сцены телевизионной драмы Би-би-си The Outlaws ("Нарушители"). Об этом в четверг сообщила британская вещательная корпорация.

По ее данным, Бэнкси создал граффити с крысой, баллончиками с краской и словом "Бэнкси" над головой грызуна на съемочной площадке. Кристофер Уокен, который исполняет роль преступника, выполняющего общественные работы, по сюжету должен был закрасить граффити мастера, что актер и сделал.

Съемки сериала проходили в Бристоле - родном городе художника, в связи с чем Бэнкси согласился оставить свой след на стене съемочной площадки.

"Мы можем подтвердить, что художественное произведение Бэнкси в конце сериала The Outlaws было его оригинальной работой, и что Кристофер Уокен закрасил это произведение во время съемок этой сцены, в итоге уничтожив его", - сообщил представитель сериала.

Работы художника, которому до сих пор удается сохранять в тайне свою личность: никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут, - могут стоить огромных денег. Так, его известная картина "Любовь в мусорном ведре" была продана на аукционе в прошлом месяце за £16 млн стерлингов ($21,6 млн).