Россияне смогут ближе познакомиться с творчеством Достоевского на цифровых ресурсах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россияне смогут ближе познакомиться с творчеством и биографией Федора Достоевского при помощи цифровых ресурсов. Такую возможность предоставляет национальный проект "Культура" по случаю 200-летия писателя, сообщается в четверг в материалах АНО "Национальные приоритеты".

В частности, сделать посещение Омского литературного музея им. Ф. М. Достоевского более интересным поможет мультимедиа-гид на платформе "Артефакт". Технология дополненной реальности позволяет увидеть экспонаты по-новому и узнать о них неизвестные факты. Для того, чтобы воспользоваться цифровым помощником, нужно просто скачать бесплатное приложение на телефон и навести камеру на заинтересовавший экспонат.

Театральные постановки по произведениям Достоевского и вовсе можно смотреть, не выходя из дома. Для поклонников творчества писателя на портале "Культура.РФ" доступны записи трансляции спектакля театра Моссовета "Идиот" по одноименному роману, а также запись спектакля "Достоевский. Невозможное чудо" в Новосибирском государственном академическом театре "Красный факел".

Для тех, кто давно хотел прочесть полное собрание сочинений писателя, такую возможность предоставляет портал Национальной электронной библиотеки (НЭБ), которая также развивается в рамках национального проекта "Культура". Там также можно найти цифровую версию дневника Достоевского от 1881 года из фондов Российской государственной библиотеки в Москве.

Первая модельная библиотека также откроется на базе библиотеки имени Ф. М. Достоевского в Нижнем Новгороде. В учреждении появятся функциональные зоны коворкинга, мини-лаборатория, FabLab для 3D-моделирования и печати, арт-пространство, книжный зал с функцией самообслуживания и тихого чтения, а также театральная студия и образовательное пространство для детей.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".