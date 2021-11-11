Выставки, спектакли и конференцию в Петербурге посвятили 200-летию с рождения Достоевского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Выставка о Достоевском и кружке "петрашевцев", приуроченная к 200-летию со дня рождения писателя, открылась в четверг Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Юбилею классика также посвятили показы спектаклей по его произведениям, запуск автобуса с портретом Федора Михайловича и международную конференцию в Пушкинском Доме.

"Выставку посвятили его опыту связи с "петрашевцами", его опыту как политического преступника. Мы попытались быть, так сказать, над схваткой и достаточно объективно показать самих "петрашевцев" и Достоевского в этом кружке, и действия императорской власти. Акцентировали внимание скорее <…> на воспоминаниях, впечатлениях и отражениях этих событий в эмоциональном смысле", - рассказал ТАСС куратор выставки в Петропавловской крепости Сергей Пятовский.

23 апреля 1849 года начинающего литератора Достоевский арестовали как одного из участников революционного кружка "петрашевцев", и следующие восемь месяцев он провел в Секретном доме Алексеевского равелина Петропавловской крепости - главной политической тюрьме Российской империи. Заключение, последовавшая инсценировка казни на Семеновском плацу и сибирская ссылка оказали влияние на его дальнейшее мировоззрение и творчество, напомнили в Государственном музее истории Санкт-Петербурга.

"Сильному эмоциональному воздействию будет служить оформление нашей выставки, потому что подготовили мы довольно необычное оформление, необычный метод подачи материала. Я думаю, что впечатлиться будет чем", - отметил куратор. Выставка разместилась в помещениях бывшей квартиры тюремного смотрителя, на ней представлены различные документы, фотографии и экспонаты из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского, Российской государственной библиотеки.

Посетители смогут ознакомиться со знаменитым письмом Виссариона Белинского Николаю Гоголю, которое Достоевский зачитал на одном из собраний кружка. Именно этот факт и стал основным пунктом обвинения писателя на процессе "петрашевцев". Также в экспозицию вошли фотографии и чертежи Секретного дома Алексеевского равелина (до наших дней это здание не сохранилось). В разделе, посвященном ссылке в Омск и последующей службе Достоевского в Семипалатинске, представлены несколько фотопортретов писателя тех лет, а также иллюстрации к его произведениям. Выставка будет открыта до 1 июня 2022 года.

Спектакли, конференция и выставка в Михайловском замке

Утром 11 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память Достоевского, возложив цветы на его могилу в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской Лавры. "Достоевский признан ЮНЕСКО одним из самых читаемых писателей всех эпох. Федор Михайлович родился в Москве, но с нашим городом связаны многие годы его непростой жизни. Действие большинства его романов также происходит в Петербурге. Понятие "Петербург Достоевского" прочно вошло в мировое культурное пространство", - привели его слова в пресс-службе Смольного.

Глава города отметил, что в течение всего года в Петербурге проходят мероприятия, посвященные юбилею писателя. В Пушкинском Доме открылась 46-я Международная конференция "Достоевский и мировая культура", в которой принимают участие литературоведы и музейные работники из России, Италии, Германии, Венгрии, США и Казахстана. По маршруту №105 начал курсировать брендированный автобус, проект которого разработали специально к 200-летию Достоевского. К юбилейной дате театры Санкт-Петербурга приурочили премьеры и специальные показы спектаклей по произведениям писателя.

Вечером 11 ноября на Малой сцене Молодежного театра на Фонтанке состоится спектакль "Идиот. 2012" в постановке Семена Спивака, на Малой сцене театра "Мастерская" покажут моноспектакль "Преступление и наказание. Девять дней Родиона Романовича Раскольникова". 12 и 13 ноября в театре покажут премьеру сезона - спектакль "Петруша, сын ли ты мой?" по мотивам романа "Бесы". Также постановки по произведениям Достоевского представят публике в ближайшие дни в Театре имени Ленсовета, в Небольшом драматическом театре, а в конце ноября - в театре "Суббота".

Самый масштабный юбилейный проект - выставка "Два века Достоевского" - откроется 12 ноября в Михайловском замке. В экспозиции будут подлинные вещи писателя, книги, портреты, первые издания его произведений и другие раритеты из собраний Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Московского музея современного искусства и других.

"Достоевский оставил после себя огромное литературное и духовное наследие. Наша задача - сохранять и популяризировать его. Юбилейная декада станет важным событием в культурной и общественной жизни Петербурга", - отметил Беглов.